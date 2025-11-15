Lo sportello si apre all’improvviso e cade da pulmino in corsa: donna disabile di 47 anni muore a Terni

Una donna disabile di 47 anni è morta dopo essere caduta da un pulmino in corsa lungo la superstrada Flaminia fra Trevi e Campello sul Clitunno, in direzione Spoleto. Accertamenti in corso.

Tragedia in Umbria dove una donna disabile di 47 anni è morta dopo 24 ore di agonia a seguito di un drammatico incidente stradale. La vittima, infatti, è caduta da un pulmino in corsa, su cui viaggiava insieme ad altre persone, lungo la superstrada Flaminia fra Trevi e Campello sul Clitunno, in direzione Spoleto.

Soccorsa dal 118 e dall'elisoccorso Nibbio, la donna era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove i sanitari le avevano riscontrato anche un'emorragia cerebrale, con ricovero in rianimazione e riserva di prognosi. Inutili i tentativi di salvarle la vita. Il suo cuore ha smesso di battere nelle scorse ore. Dietro al pulmino viaggiava un camion. Il conducente del mezzo pesante si era fermato immediatamente per prestare aiuto e segnalare l’accaduto. La strada è rimasta chiusa per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso.

La caduta dal pulmino della 47enne sarebbe stata accidentale, come si apprende da fonti investigative, a seguito dell'apertura di uno degli sportelli. Sull'accaduto proseguono le indagini da parte della polizia stradale con il coordinamento della procura della Repubblica di Spoleto. Gli accertamenti, che riguarderanno anche il mezzo coinvolto, dovranno chiarire soprattutto come e perché lo sportello si sia aperto durante la marcia.

Si tratta del quinto incidente avvenuto in superstrada nel Folignate negli ultimi cinque giorni, dopo la carambola tra tre auto andata in scena lunedì mattina lungo la ss 75 Centrale Umbra, seguita in mattinata e poi nel pomeriggio da altri due tamponamenti sulla Flaminia. Il bilancio era stato di tre feriti.