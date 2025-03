video suggerito

Lo adesca su whatsapp e quando si incontrano lo addormenta con psicofarmaci: così una donna gli ruba oro e soldi Una 34enne avrebbe adescato un anziano su whatsapp e lo avrebbe convinto a pranzare insieme a casa sua: una volta insieme gli avrebbe versato di nascosto in un bicchiere d'acqua delle benzodiazepine. Così gli ha sottratto il telefono cellulare, una collana in oro e 300 euro in contanti.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

Una 34enne pluripregiudicata tedesca dovrà ora difendersi dall'accusa di rapina aggravata a danno di un anziano avvenuta lo scorso 19 marzo a Loiri Porto San Paolo, in provincia di Sassari. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna avrebbe adescato l'uomo su whatsapp e lo avrebbe convinto a pranzare insieme a casa sua. Una volta nell'abitazione la 34enne gli avrebbe versato di nascosto in un bicchiere d’acqua delle benzodiazepine. Il tempo di pochi minuti e l'anziano si è addormentato.

A quel punto l'indagata avrebbe rapinato la sua vittima: gli ha sottratto il telefono cellulare, una collana in oro e 300 euro in contanti. Infine è uscita velocemente dalla casa ed è salita in auto. Tutto grazie alla complicità di un giovane: insieme poi si sono imbarcati sul traghetto Olbia-Livorno. La vittima dopo qualche ora si è svegliato in stato confusionale e ha chiesto aiuto. Una volta in ospedale i medici hanno accertato la presenza nel sangue di sostanze psicotrope. Così sono scattate le indagini.

I carabinieri di Sassari si sono subito messi sulle tracce della donna che è stata individuata grazie alle telecamere di video sorveglianza della zona. Nei suoi confronti il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto che è stato eseguito nel pomeriggio di martedì 25 marzo dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. La donna arrestata veniva messa a disposizione della Procura di Perugia: è in attesa dell’udienza di convalida.