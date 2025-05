Livorno, lite tra ex degenera in rissa: tre denunce dei carabinieri

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una lite familiare è sfociata in una vera e propria rissa durante il giorno di Pasqua a Montenero, nel Livornese. A far scattare l’allarme sono stati i toni accesi tra due ex coniugi, impegnati in una discussione sulla gestione dei figli, che ha rapidamente coinvolto anche alcuni amici presenti, trasformandosi in uno scontro fisico.

Dopo settimane di indagini, i Carabinieri della stazione locale hanno denunciato tre persone, tutte originarie dell’Est Europa e di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Si tratta di un uomo e due donne, individuati come protagonisti della colluttazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è iniziato quando l’uomo, intorno ai 40 anni, si è recato a casa dell’ex moglie – una trentenne – per riportare i figli dopo aver trascorso con loro la giornata di festa. Tuttavia, il clima già teso per precedenti messaggi carichi di recriminazioni tra i due ha fatto rapidamente degenerare il confronto.

Presenti alla scena anche alcuni amici della donna, connazionali, che inizialmente sembravano voler sedare gli animi, ma che in realtà hanno finito per alimentare lo scontro. Dagli insulti si è passati presto alle mani, con una rissa che, secondo i Carabinieri, ha messo a rischio non solo l’incolumità dei diretti coinvolti, ma anche quella dei minori.

Le tre persone denunciate dovranno ora rispondere del reato di rissa aggravata. I militari sottolineano come l’intervento tempestivo abbia evitato conseguenze ben più gravi. Le indagini sono state chiuse nei giorni scorsi.