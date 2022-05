Livorno, carabiniere si schianta in moto: Domenico muore sotto gli occhi della fidanzata Tragedia lungo la variante Aurelia dove un carabiniere di 42 anni Domenico Fuccia, ha avuto un incidente stradale e poi è morto nella notte in ospedale dopo il tremendo schianto con la moto avvenuto in galleria.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Livorno dove un carabiniere di 42 anni originario della provincia di Caserta, Domenico Fuccia, è morto all'ospedale in conseguenza di un terribile schianto con la moto avvenuto intorno alle 20 di ieri, domenica 22 agosto, sulla variante Aurelia.

L'uomo stava facendo rientro a casa dopo una giornata con la fidanzata quando ad un certo punto ha perso il controllo della moto mentre percorreva la galleria di Montenero in direzione Livorno finendo contro un palo che delimita la carreggiata. Un impatto devastante in seguito al quale Domenico avrebbe comunque avuto la forza di rialzarsi, assistito in un primo momento da due coppie che erano dietro di lui in scooter e lo hanno accompagnato in una piazzola di sosta dove ad attenderlo c'era la fidanzata, che lo seguiva in macchina. La donna ha subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Monterno che ha trasporto il 42enne in ospedale in codice rosso. Intorno alle 1.30 il decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilevi, ma secondo una prima ricostruzione il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per stabilire con esattezza le cause dell'incidente.

Sotto choc la famiglia e gli amici. Fuccia, che prestava servizio a Firenze dove risiedeva, lascia la compagna e una bambina di 6 anni. Immenso il dolore nella comunità del casertano, col sindaco di Arienzo Giuseppe Guida che affida a Facebook le poche parole di cordoglio: "Arienzo oggi è triste, ciao Mimmo".