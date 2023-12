Litiga con l’ex marito su TikTok: lo fa massacrare di botte da cinque parenti. Tutti arrestati Vittima un 43enne picchiato nella piazza centrale di Casamassima, in provincia di Bari, con una mazza da baseball da cinque persone. Le aveva ‘ingaggiate’ la moglie dopo aver litigato con l’uomo sui social. Ora tutti e sei sono in carcere.

Dopo un diverbio col marito sui social ha scelto di vendicarsi ingaggiando cinque persone, tra parenti e suoi conoscenti, per farlo picchiare. I carabinieri di Casamassima, in provincia di Bari, con il supporto di quelli della compagnia di Gioia del Colle, hanno arrestato sei persone ritenute tutti responsabili, in concorso, di tentato omicidio aggravato.

Sarebbero state loro ad aggredire l’11 ottobre scorso, nella centrale piazza Moro del comune pugliese, un 43enne a colpi di mazza da baseball e tirapugni; prima però gli hanno distrutto la macchina. Il pestaggio non si è fermato neanche dopo averlo tramortito e buttato a terra.

Tutto per una lite con la moglie nata su Instagram e TikTok. "La donna, indispettita e decisa a vendicarsi – scrivono i carabinieri in un comunicato – aveva chiesto ad alcuni suoi familiari e conoscenti di dare un'esemplare lezione all'ex marito che l'aveva offesa".

Gli investigatori hanno raccolto gli indizi nei confronti dei sei indagati (i protagonisti della spedizione punitivi e la donna) acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando alcuni testimoni. Le indagini hanno portato al sequestro del tirapugni e della mazza da baseball a seguito di mirate perquisizioni.

Dopo l'immediato soccorso del personale del 118, l'uomo era stato trasportato al Policlinico di Bari, e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Le misure, emesse dal gip di Bari, sono state richieste dalla procura locale. A seguito del provvedimento restrittivo, la moglie dell'uomo e i ‘picchiatori' sono stati portati in carcere.