Arrestato l’ex marito di Nessy Guerra, la 27enne italiana bloccata in Egitto con la figlia

È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 27enne italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell’uomo. La notizia è stata riferita da fonti informate.

Nessy Guerra.

È stato arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra. La 27enne italiana è bloccata in Egitto con la sua bambina di 3 anni, avuta durante la relazione con Hamouda, e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie da parte dell'ex marito. La notizia è stata riferita da fonti informate.

Hamouda è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente era stato anche denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurgada dopo aver ricevuto minacce e subito un tentativo di aggressione.

In alcuni video postati sul web di recente l'uomo aveva rivolto anche minacce alla premier italiana Giorgia Meloni. "È totalmente fuori controllo", aveva commentato a Fanpage.it l'avvocata italiana della 27enne, Agata Armanetti.

In Italia l'uomo è stato condannato in via definitiva per percosse, lesioni, stalking, violazione di domicilio, furto e truffa ai danni di una precedente compagna. Ed è indagato a Genova anche per maltrattamenti nei confronti di Nessy Guerra, per sottrazione di minore e revenge porn.

A suo carico sono state presentate anche richieste di estradizione che, tuttavia, non sono state accettate. Di recente Nessy Guerra è stata condannata anche in appello per adulterio. La ragazza sanremese era stata denunciata proprio da Hamouda.

L'ex marito avrebbe corrotto e minacciato un testimone che aveva raccontato di aver avuto una relazione extraconiugale con Nessy. Dichiarazioni successivamente ritrattate, ma che hanno comunque portato alla condanna della 27enne.

Come aveva raccontato a Fanpage.it, Nessy e la bimba devono rimanere nascoste "perché il secondo grado è esecutivo e, se mi trovano, mi possono arrestare". "Spero in un atto politico, in una maggiore pressione, di un intervento visto che l'Egitto è un Paese con cui l'Italia ha molti accordi", aveva detto ancora, rinnovando la sua richiesta di aiuto.

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