Litiga con i vicini e li minaccia con un fucile a pompa, trovate altre armi nel garage: denunciato

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Ha litigato con i vicini di casa per futili motivi e a un certo punto, mentre era in corso il diverbio, un uomo di 44 anni ha imbracciato un fucile a pompa e ha minacciato i rivali. Solamente l'intervento dei carabinieri è riuscito a riportare la situazione alla calma, ma all'uomo è costato una denuncia da parte dei militari.

L'episodio appena riportato risale ad alcuni giorni fa, ma è stato reso noto solo di recente, ed è avvenuto nel comune di Dolo, in provincia di Venezia.

Nel corso delle giornate di Pasqua e Pasquetta, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

L'attività dei militari si è concentrata, in particolare, nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, così come nelle aree residenziali e sulle arterie principali di accesso a Chioggia e comuni della Riviera del Brenta.

Sono state nove i denunciati a piede libero a seguito dei controlli eseguiti dai carabinieri. Tra loro c'è il 44enne di Dolo che ora sarà chiamato a rispondere dei reati di minaccia aggravata, porto abusivo di armi e munizioni e omessa custodia di armi.

Durante l'intervento, i militari hanno anche sequestrato l'arma insieme a un altro fucile e a una pistola, tutte detenute illecitamente. Come è stato riferito dai quotidiani locali che hanno ripreso la notizia, le armi erano custodite all’interno del garage senza le cautele e precauzioni previste dalla normativa di legge.

Le altre persone denunciate sono un 40enne di Pianiga che, dopo aver bevuto troppo, ha insultato i militari all'interno di un bar; un 25enne di Chioggia che non ha rispettato gli obblighi relativi alla sorveglianza speciale; una 21enne di Arzergrande (provincia di Padova), che ha spruzzato spray urticante in un esercizio pubblico senza motivo; un minorenne trovato con una mazza da baseball nascosta sotto gli abiti e quattro giovani per guida in stato di ebbrezza. Sono stati, inoltre, segnalate alla prefettura cinque persone, tra cui un minorenne, per possesso di piccole quantità di droga.