Lite col fidanzato per strada, lui la colpisce con tubo di ferro: soccorsa da carabiniera fuori servizio Una carabiniera fuori servizio è riuscita a fermare e a far arrestare un uomo di 32 anni di Nardò che al culmine di una lite ha colpito la fidanzata con un tubo di ferro. L'aggressore era già stato denunciato per maltrattamenti.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Prima la lite furiosa per strada, poi l'aggressione con un tubo di ferro. Sarebbe potuta finire molto male per una donna pugliese senza l'intervento di una carabiniera fuori servizio che è intervenuta per far arrstare il compagno che la stava colpendo. È successo la scorsa domenica 14 gennaio, in Salento.

La donna si trovava in auto con il fidanzato, un operaio di 32 anni residente a Nardò, quando è scoppiata un'accesa lite. I due sono scesi dal veicolo, ma la discussione è degenerata al punto che l'uomo ha colpito la donna con un tubo in ferro. Dopo l'aggressione l'uomo avrebbe sottratto con violenza le chiavi della vettura della donna e sarebbe scappato.

La giovane è stata soccorsa da una carabiniera libera dal servizio che si trovava in zona e che, resasi conto della gravità e delicatezza della situazione, ha allertato i colleghi del posto. Le indagini hanno permesso di individuare e rintracciare il fidanzato presso la sua abitazione, dove è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e rapina.

La vittima, invece, è stata portata in ospedale e giudicata guaribile in 15 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna era vittima di vessazioni e continui maltrattamenti dal luglio dell'anno scorso. Non solo. A quanto risulta, nel settembre del 2022 un'altra donna aveva denunciato lo stesso aggressore, esasperata dai comportamenti sempre più violenti dell'uomo. Il prossimo 7 febbraio nel corso dell’udienza preliminare fissata davanti alla giudice Francesca Mariano dovrà difendersi dall’accusa di stalking oltre che di maltrattamenti in famiglia.