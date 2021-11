Lisa stroncata da tumore a 32 anni, gli ultimi desideri: nozze col compagno e battesimo della figlia “Anche in quegli ultimi istanti hai voluto realizzare i tuoi desideri” ha scritto la sorella di Lisa Marcato, una giovane mamma padovana portata via troppo presto da un tumore.

A cura di Antonio Palma

Il matrimonio con l'uomo che amava e con il quale aveva già formato una famiglia e il battesimo della bimba nata dalla loro unione, sono stati questi gli ultimi desideri di Lisa Marcato, una giovane mamma padovana di 32 anni portata via troppo presto da un tumore che l'ha colpita diversi mesi fa e contro il quale ha lottato fino all'ultimo. Desideri che tutta la famiglia e i gli amici si sono impegnati ad esaudire quando i medici hanno detto loro che ormai c'erano poche speranze e mancavano solo pochi giorni. Così Lisa ha giurato amore eterno al suo Daniele venerdì scorso, la mattina successiva ha assistito al battesimo della figlioletta di un anno e appena cinque giorni dopo è spirata.

"Anche in quegli ultimi istanti hai voluto realizzare i tuoi desideri, sono felice di esserti stata accanto in questi momenti anche se a volte mi cacciavi via perché non volevi vedere nessuno e volevi stare al buio" ha scritto la sorella gemella di Lisa in un lungo post su Facebook cha ha raccolto centinaia di condivisioni e commenti di amici e conoscenti che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Il calvario di Lisa era iniziato sei mesi con l'infausta diagnosi di cancro all'intestino, subito sono scattate le cure e le terapie ma ben presto è emerso che la malattia era già una fase avanzata anche se nessuno però credeva che la mamma trentaduenne potesse andare via così presto. Ogni terapia si è rivelata inutile e la malattia si è aggravata rapidamente tanto da spingere la famiglia a trasferirsi nella casa dei genitori di Lisa a Trebaseleghe per l'assistenza quotidiana.

Infine la consapevolezza che ormai il tumore si era esteso a tal punto che non c’era più nulla da fare. "Lisa ha lottato con tutte le sue forze, ne aveva tante, purtroppo non è bastato" ha raccontato il compagno di una vita al Mattino di Padova, rivelando: "Non avevamo neanche l’idea dei sposarci ma vista la malattia, i suoi ultimi desideri sono stati questi e ho voluto esaudirli. Siamo riusciti ad organizzare tutto in pochi giorni, abbiamo cominciato martedì", pochi giorni dopo Lisa è morta