Lei attirava uomini con avance in strada, lui li picchiava e rapinava anche in pieno giorno: 2 arresti Almeno cinque le vittime individuate dagli inquirenti che hanno indotto il Gip del tribunale di Perugia ad emettere nei confronti della donna e di uno dei suoi complici una misura di custodia cautelare. Con loro però risultano indagati anche altri uomini che avrebbero partecipato a vari episodi. L'ultimo, avvenuto in pieno giorno e in una via molto trafficata, è stato ripreso anche in un video.

Lei attirava uomini in strada con avance sessuali, poi arrivava lui che picchiava la vittima di turno con l'aiuto della complice e insieme la rapinavano, anche in pieno giorno e incuranti dei passanti. È il modus operandi di una donna perugina e dei suoi complici, ora arrestata dalla polizia di stato insieme a un 72enne con l'accusa di furti, rapine, aggressioni, estorsioni e lesioni personali.

Almeno cinque le vittime individuate dagli inquirenti che hanno indotto il Gip del tribunale di Perugia ad emettere nei confronti dei due una misura di custodia cautelare. Per la donna si sono aperte le porte del carcere mentre per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Si tratta di una 27enne e di un 72enne. Con loro però sarebbero coinvolti anche altri uomini che avrebbero partecipato a vari agguati con la donna.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Perugia erano partite lo scorso mese di luglio quando la donna, dopo aver avvicinato una delle vittime con la scusa di farsi dare un passaggio, l'ha condotta in un parcheggio isolato dove è intervento anche il 72enne che ha intimorito l'uomo brandendo un bastone. La coppia quindi ha strappato il borsello alla vittima e si è data alla fuga.

Le indagini, condotte attraverso testimonianze e visione dei filmati di videosorveglianza, hanno consentito alla polizia di risalire all'identità dei due soggetti ora arrestati. A seguito delle indagini, però, sono emersi diversi indizi che la coppia fosse coinvolta in altri episodi analoghi, commessi da giugno a settembre 2024 e con l'aiuto di altri uomini, ancora da identificare. La donna, in alcuni casi assistita dal 72enne e in altri da soggetti ignoti, avrebbe avvicinato con avances di natura sessuale le vittime e, dopo essersi fatta accompagnare in un luogo appartato, aggrediva la vittima con il complice.

L'ultimo episodio, avvenuto in pieno giorno e in una via molto trafficata di Perugia, è stato ripreso anche in un video. La vittima, nel tentativo di opporsi, è stata aggredita con calci e pugni al corpo e al viso alla presenza di numerosi passanti, riportando lesioni.