Lecce, scopre la chat della moglie con un altro uomo e le rompe il naso con una testata L’uomo è stato condannato a due anni di reclusione: dopo aver colpito la moglie le ha anche impedito di chiamare i soccorsi.

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver controllato il telefono cellulare di sua moglie ha scoperto che lei si era scambiata dei messaggi con un altro uomo, probabilmente l'amante: per questo si è scagliato contro la donna sferrandole una testata talmente forte da fratturarle il naso.

L'ennesimo episodio di violenza contro le donne risale allo scorso 23 maggio ed è avvenuto a Neviano, in provincia di Lecce. Già prima di scoprire la tresca della moglie, l’uomo aveva manifestato la propria gelosia mal tollerando qualsiasi sua uscita e sospettando da tempo di venire tradito. Le condotte violente sarebbero iniziate nella primavera di quest'anno proseguendo per settimane. L’episodio spartiacque però risale al 23 maggio, quando il giovane scoprì la chat sul telefonino della donna con un altro uomo. Prima la picchiò, poi le vietò anche di chiamare i soccorsi con il cellulare. Sarà lui stesso ad accompagnarla in pronto soccorso. La vittima sporse denuncia dando inizio alle indagini da parte dei carabinieri, che in prima battuta decisero l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare e l'esclusione di avvicinarsi alla persona offesa.

Successivamente però la donna però decise di ritirare la querela nei confronti del marito. Questo tuttavia non è bastato a bloccare la vicenda giudiziaria, che nei giorni scorsi è conclusa con il patteggiamento della pena a due anni di reclusione – per le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali – concordato tra l' avvocato Luigi Greco ( difensore del ragazzo) e il pubblico ministero Maria Rosaria Petrolo e accolto dal Tribunale collegiale di Lecce. Nonostante quanto accaduto, che è costato appunto due anni di reclusione all'uomo, sembra che però la coppia si sia ricongiunta. E che lei, dopo averlo perdonato, sarebbe pronta a ritornare insieme a lui.