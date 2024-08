video suggerito

Le previsioni del traffico in autostrada per il weekend del 3 e 4 agosto: i bollini neri, rossi e gialli Le previsioni del traffico delle autostrade per il fine settimana di sabato 3 e domenica 4 agosto: al via l'esodo estivo, per il primo weekend del mese attesi flussi di viabilità anche intensi e con criticità, con bollini rossi e neri. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Nel mese di agosto sarà particolarmente intenso il traffico su strade e autostrade, complice l‘esodo estivo. Proprio in questi giorni infatti saranno tanti gli italiani e i turisti che si sposteranno per raggiungere luoghi di villeggiatura, il mare o la montagna, e le città d'arte dove trascorreranno le vacanze.

Per il primo weekend del mese, quello di sabato 3 e domenica 4 agosto, ci aspettano giornate da bollino rosso e giallo e addirittura giornate da bollino nero. In previsione dei massicci spostamenti la Polizia di Stato ha preparato un ‘Piano Estate 2024‘, pubblicando non solo il calendario con i bollini sul traffico, ma anche l'elenco di cantieri inamovibili sulle autostrade e degli itinerari alternativi per facilitare gli spostamenti.

Visti i flussi di traffico intenso, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sarà essenziale seguire alcuni accorgimenti per evitare le code, come partire in determinati orari che potrebbero migliorare il viaggio, riducendo anche l'impatto del grande caldo, e informarsi sulle condizioni della viabilità.

Le previsioni del traffico per sabato 3 agosto

Come mostra il calendario pubblicato sul sito della Polizia di Stato, sabato 3 agosto sarà la giornata più complicata per chi decide di spostarsi in questo primo weekend di agosto. Infatti, viene segnalato il primo bollino nero del mese. Nel dettaglio:

Mattino : bollino nero – traffico critico

: bollino nero – traffico critico Pomeriggio: bollino rosso – traffico intenso con possibili criticità

Le previsioni del traffico per domenica 4 agosto

Situazione complicata anche nella giornata di domenica 4 agosto, anche se la viabilità vedrà, rispetto ai giorni precedenti, un lieve miglioramento in serata.

Mattino : bollino rosso – traffico intenso con possibili criticità

: bollino rosso – traffico intenso con possibili criticità Pomeriggio: bollino giallo – traffico intenso

Calendario del traffico per il primo weekend di agosto – Foto Polizia di Stato

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Per affrontare il traffico è importante organizzare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità. Notizie sempre aggiornate sulle condizioni del traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.

Tra i canali più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia, mentre per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Ulteriori informazioni vengono fornite sul sito ufficiale di Aiscat.

I consigli per chi viaggia in autostrada

La polizia stradale ricorda a tutti di avere prudenza su strade e autostrade, adottando comportamenti di guida rispettosi delle norme. Prima di partire è importante verificare l'efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcol e mettersi alla guida riposati.

Inoltre, durante il viaggio è importate fare soste frequenti; mantenere la distanza di sicurezza; non impegnare mai la corsia di emergenza e sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia a destra.