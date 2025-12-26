Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 26 dicembre 2025 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 26 dicembre 2025, sono state rinviate per le festività natalizie. In base al regolamento dei giochi a premi, i relativi concorsi infatti non possono svolgersi nei giorni festivi.

Le festività natalizie hanno comportato alcune modifiche al consueto calendario di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. In base al regolamento dei giochi a premi, infatti, le estrazioni non possono essere effettuate nei giorni festivi. Per questo motivo, anche quella prevista per oggi, venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è stata rinviata.

Come comunicato ufficialmente da Lottomatica e Sisal, il concorso del SuperEnalotto n. 205/2025 si svolgerà domani, sabato 27 dicembre, alle ore 20, insieme alle estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Nessun concorso viene annullato: i sorteggi saranno semplicemente recuperati nel primo giorno utile successivo alla festività, garantendo così la regolare continuità del calendario.

Il calendario aggiornato delle estrazioni sarà il seguente:

Concorso N°206 di venerdì 26 dicembre posticipato a sabato 27 dicembre 2025 alle 20 ;

; Concorso N°207 di sabato 27 dicembre posticipato a lunedì 29 dicembre 2025 alle 20;

Concorso N°208 di martedì 30 dicembre 2025 resta invariato;

Concorso N°209 di giovedì 1° gennaio 2026 posticipato a venerdì 2 gennaio 2026 alle 20;

Concorso N°210 di venerdì 2 gennaio 2026 viene posticipato a sabato 3 gennaio 2026 alle;

Concorso N° 211 di sabato 3 gennaio 2026 rimandato a lunedì 5 gennaio 2026 alle 20;

Concorso N° 212 di martedì 6 gennaio 2026 rimandato a giovedì 8 gennaio 2026 alle 20.

Il rinvio dovuto alla festività di Santo Stefano, pur alterando temporaneamente le abitudini dei giocatori più assidui, non ha alcun impatto sulle probabilità di vincita né sull’esito dei concorsi. È una procedura prevista dal regolamento, pensata per garantire il corretto svolgimento dei sorteggi anche nei giorni festivi. Proprio per questo, l’unica attenzione richiesta ai giocatori è quella di aggiornarsi sulle nuove date, così da non perdere la possibilità di partecipare ai concorsi settimanali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.