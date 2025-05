Le comunicano che il bimbo in grembo è morto, Martina stroncata da arresto cardiaco poco dopo a 32 anni

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Incinta al settimo mese e in preda a forti dolori addominali, è arrivata in ospedale a Vibo Valentia dove però i medici le hanno dovuto comunicare che il bimbo che portava in grembo era morto, poco dopo la 32enne Martina Piserà è stata stroncata da un arresto cardiaco fatale. È la doppia tragedia che si è consumata nelle scorse ore all’ospedale Jazzolino di Vibo e che ha sconvolto parenti e amici della giovane mamma ma anche gli stessi sanitari del nosocomio calabrese.

Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine con l’acquisizione delle cartelle cliniche e il sequestro della salma in attesa dell’autopsia disposta dal magistrato di turno per chiarire l’esatta causa di morte della donna. All’inchiesta della Procura si affiancherà una interna dell’Azienda sanitaria provinciale per accertare i fatti e i tempi.

Secondo quanto ricostruito finora, la 32enne, originaria di Pizzo ma residente in un altro centro del Vibonese, era stata accompagnata in Pronto soccorso nella notte tra sabato e domenica 4 maggio perché in preda a forti dolori addominali e perché affermava di non sentire più il movimento del bambino in grembo.

Sottoposta agli accertamenti del caso nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, purtroppo i sanitari poco dopo hanno dovuto confermarle la terribile notizia del decesso del bimbo in grembo. Dopo la notizia, la donna, già sofferente, ha avvertito un grave malore.

Mentre veniva ricoverata d’urgenza e i medici decidevano come proseguire le terapie, la 32enne infatti ha subito un arresto cardiaco. Il quadro clinico della paziente è rapidamente precipitato con la compromissione delle funzioni vitali. A lungo il personale medico ha tentato di rianimarla ma senza successo. I sanitari alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso nelle prime ore di questa mattina.

"Con profonda commozione e immenso dolore, esprimo il mio più sentito cordoglio e dell'amministrazione Comunale tutta, per la tragica scomparsa della giovane Martina Piserà, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari, mentre attendeva con amore e speranza l’arrivo del suo bambino. Una perdita che ci colpisce nel profondo, che lascia sgomenti e ci unisce tutti in un abbraccio silenzioso di rispetto e solidarietà.In questo momento di indicibile dolore, il mio pensiero va alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene: a loro va la vicinanza mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale" ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marasco.