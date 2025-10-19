Incidente mortale ad Asiago, l’auto si schianta sulla rotatoria: 3 ventenni morti e due feriti

L’incidente stradale mortale nella notte, intorno alle 3.30 di domenica 19 ottobre. Le vittime sono Nicola Xausa e Pietro Pisapia, entrambi di Lusiana Conco, e Riccardo Gemo, che viveva a Creazzo. L’auto con i cinque giovani ha impattato a forte velocità contro l’aiuola che fa da rotatoria all’ingresso della città danneggiandola e capovolgendosi.

Drammatico incidente stradale la notte scorsa ad Asiago, in provincia di Vicenza. Tre giovani ventenni sono morti e altri due sono rimasti feriti quando l'auto su cui viaggiavano ha sbandato schiantandosi violentemente contro una fontana e aiuola all'altezza di una rotatoria all’ingresso della città. L'incidente stradale mortale nella notte tra sabato 18 domenica 19 ottobre, intorno alle 3:30. Le vittime sono Nicola Xausa e Pietro Pisapia, entrambi di Lusiana Conco, e Riccardo Gemo, che viveva a Creazzo.

Il violentissimo impatto in via Verdi dove l'auto, per motivi ancora da chiarire, ha impattato a forte velocità contro la fontana che fa da rotatoria danneggiandola e capovolgendosi. Drammatica la scena che si è presentata ai primi soccorritori accorsi sul posto. La vettura capovolta su un fianco era completamente distrutta e ridotta a un ammasso di lamiere. Per tre dei giovani occupanti ormai non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno potuto solo accertarne il decesso, si tratta di giovani poco più che ventenni residenti nel Vicentino e dichiarati morti sul posto.

Estratti vivi dai Vigili del Fuoco, invece, altri due ragazzi che erano a bordo della stessa vettura. Si tratta di due ventunenni affidati poi ai sanitari del Suem 118 accorsi sul posto. Entrambi sono rimasti feriti ma solo uno sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa dove è stato ricoverato con varie lesioni e fratture. Soccorso e trasportato in ospedale ad Asiago anche il quinto ragazzo coinvolto nell'incidente stradale ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul luogo della tragedia anche le forze dell'ordine che hanno provveduto a chiudere la strada e a effettuare i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica del sinistro stradale e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Secondo le prime notizie, i ragazzi avevano festeggiato un compleanno in zona e stavano tornando a casa quando è avvenuto il terribile impatto costato la vita a tre di loro.