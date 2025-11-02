L’auto si schianta sul guardrail in A1, morto 24enne: nell’incidente stradale a Modena anche un ferito

Incidente stradale mortale oggi, domenica 2 novembre, lungo il tratto emiliano dell'autostrada A1. Un giovane di 24 anni è morto e un altro uomo è rimasto ferito gravemente quando l'auto su cui viaggiavano ha sbandato improvvisamente all'altezza di Modena, schiantandosi contro il guardrail a bordo carreggiata. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di domenica, intorno a mezzogiorno, quando sul posto sono intervenute in forze varie squadre di emergenza.

Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori giunti sul luogo dell'incidente all'altezza del chilometro 159 della carreggiata in direzione nord dell'autostrada A1. Come si vede dalle foto diffuse dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, la vettura si è praticamente impennata sul guardrail dopo essersi girata su sé stessa e la parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola intervenuti sul posto hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell'abitacolo i due unici occupanti del mezzo ma purtroppo per uno di loro non c'è stato nulla da fare. Quando è stato tirato fuori e consegnato ai sanitari del 118, il 24enne era ormai già morto ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Estratto vivo ma ferito in maniera seria un uomo di 41 anni che è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato d'urgenza in ambulanza alla Pronto Soccorso dell'Ospedale di Modena dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell'accaduto anche la polizia stradale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso, atti a ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Per il tratto emiliano dell'autostrada A1 è stata una giornata terribile. Una serie di incidenti importanti hanno causato lunghe code di chilometri nel tratto tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. Altri incidenti nel pomeriggio infatti hanno interessato il tratto tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e il tratto tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia.