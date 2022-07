L’auto si schianta contro un camion, muoiono mamma e figlia di 11 anni: l’incidente a Laterza Mamma e figlia di 11 anni sono morte in un incidente a Laterza in Puglia. Feriti gli altri due figli della donna. L’auto si è schiantata contro un tir lungo la statale 580.

A cura di Chiara Ammendola

Foto Net1tv

Drammatico incidente stradale nel Tarantino dove una donna di 52 anni e la figlia di 11 sono morte dopo che la loro auto si è schiantata contro un camion. Il violento impatto avvenuto lungo la strada Statale 580 che collega Ginosa a Laterza non ha lasciato scampo alle due che sono morte praticamente sul colpo. Ferite e trasportate in ospedale altre due persone che viaggiavano nella stessa auto.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 luglio, quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori per un incidente avvenuto lungo la strada 58o già teatro due giorni fa della morte di un ragazzo. È qui che l'auto a bordo della quale viaggiava Francesca Maria Natale con i suoi tre figli si è scontrata con un mezzo pesante: la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti ma sembra che alla base dello schianto vi sia una mancata precedenza.

La Ford Fiesta dopo aver urtato il camion è finita fuori strada, l'impatto violento ha causato la morte della 52enne e della figlia di 11 anni, mentre gli altri due figli sono stati trasportati in ospedale a Castellaneta dove si trovano tuttora ricoverati. Ad estrarre i corpi della lamiere i vigili del fuoco intervenuti sul poso insieme ai soccorritori del 118 e alle forze dell'ordine. Ferito anche l'autista del tir che è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso.

Francesca Maria Natale, 52 anni, lavorava come insegnate di sostegno e viveva ad Altamura insieme ai suoi figli. Su quella strada, la 580, teatro di tanti incidenti, qualche ora prima è morto Giovanni Perrone, 20 anni, di Santeramo in Colle, giovane promessa dell’atletica pugliese. La moto su cui viaggiava è finita contro un muretto. Il tratto di strada è rimasto bloccato per alcune ore. miete altre due vittime in un altro incidente stradale.