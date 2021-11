L’auto sbanda e si schianta contro l’albero, Paola e Marialuisa morte sul colpo ad Argenta Sono Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio di 20 e 21 anni le due ragazze morte nel terribile incidente di Argenta, in provincia di Ferrara. Grave l’amica al volante.

A cura di Antonio Palma

L’auto ha perso aderenza all’altezza di una curva, invadendo la corsia opposta dove, dopo l’impatto con un’altra vettura, si è schiantata violentemente contro un albero a bordo carreggiata, è la prima ricostruzione del terribile incidente di Argenta nel quale sono morte tragicamente ieri sera Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio, le due ragazze di 20 e 21 anni, entrambe residenti nel Ferrarse. Un impatto devastante quello dell’utilitaria sui cui le due giovani viaggiavano e che non ha lasciato scampo alle ventenni che sono morte praticamente sul colpo. A causa dello schianto una delle due è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo, l’altra è deceduta nella vettura.

Incidente Argenta, ferita gravemente la 20enne alla guida

Erano circa le 21 di martedì e la 21enne Paola Carrozza di Argenta e la 20enne Marialuisa Sibilio di Alfonsine stavano percorrendo via Matteotti ad Argenta quando si è consumato il dramma. Al volante della vettura, una Mitsubishi Colt bianca, vi era una terza ragazza, amica e coetanea delle sue vittime, la ventenne E.D.V, che è rimasta ferita gravemente. Dopo essere stata estratta dalle lamiere contorte della vettura dai vigili del fuoco e affidata le cure dei sanitari del 118, accorsi tempestivamente sul luogo dell’incidente, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cona dove è ora ricoverata in condizioni giudicate gravissime.

"L'auto si è girata ed è andata a finire contro il platano”

Praticamente illeso invece il conducente dell’altra auto coinvolta nello schianto mortale, la sua vettura si è schiantata contro un palo ed è rimasta gravemente danneggiata dal lato passeggero ma lui ne è uscito con le proprie gambe. "Ho visto la macchina che già stava sbandando all’altezza della curva, poi ha invaso la mia corsia. Ho fatto il possibile per evitarla ma alla fine ci siamo urtati. Poi la loro auto si è girata ed è andata a finire contro il platano” ha raccontato l’uomo al Resto del Carlino, aggiungendo: “È stato terribile. Sono distrutto anche io". La tragedia ha sconvolto l’intera comunità locale dove in tanti segnalano la pericolosità di quel tratto stradale dove già in passato ci sono stati incidenti mortali.