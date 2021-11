Incidente Argenta, scontro tra due auto: morte due ragazze di 20 e 21 anni Incidente oggi ad Argenta (Ferrara): due ragazze di 20 e 21 anni sono morte dopo che l’auto a bordo della quale viaggiavano con una terza amica si è scontrata con un’altra vettura.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia ad Argenta, in provincia di Ferrara, dove due ragazze di 20 e 21 anni sono morte questa sera in seguito ad un terribile incidente stradale verificatosi su via Matteotti. Stando a quanto riferito da L'Estense, intorno alle 20 di oggi, martedì 16 novembre, le due vittime stavano viaggiando con una terza amica a bordo di un’auto, una Mitsubishi Colt, quando il mezzo si è scontrato, per cause ancora in via di accertamento, frontalmente con un’altra vettura, a sua volta guidata da un uomo che invece non ha riportato ferite gravi. Poi, avrebbero impattato contro un platano causando il decesso sul colpo delle due ragazze. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, impegnati a estrarre i corpi dalle lamiere, tre pattuglie dei carabinieri e i sanitari del 118.

Indagini sono in corso. Al momento non è nota l'identità delle vittime. Anche la terza ragazza sarebbe in pericolo di vita: al momento è ricoverata all'ospedale di Cona. Sui social i cittadini hanno chiesto cosa fosse successo dopo aver sentito le sirene delle ambulanze. "Qualcuno ha notizie dell'incidente capitato sulla via del cimitero ad Argenta? Ci sono ambulanza e vigili del fuoco", si legge sul gruppo Facebook "Sei di Argenta se".