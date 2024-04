video suggerito

Violento frontale tra due auto nel Vicentino: morta una donna di 39 anni, ferito gravemente il marito Incidente mortale a Monticello Conte Otto, nel Vicentino, dove due auto si sono scontrate frontalmente e nello schianto ha perso la vita una donna di 39 anni. La vittima si chiamava Debora Bortoloso. Ferito il marito, 45 anni, che si trovava alla guida della vettura su cui viaggiava la 39enne.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, la 39enne Debora Bortoloso

Incidente mortale nel Vicentino. Intorno alle 13.30 di oggi, martedì 23 aprile, a Cavazzale, nel comune di Monticello Conte Otto, due auto si sono scontrate frontalmente e nello schianto ha perso la vita una donna di 39 anni.

Ferito gravemente il marito, 45 anni, che si trovava alla guida della vettura su cui viaggiava la vittima. L'uomo è stato soccorso ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Ferita, anche se solo in modo lieve, la conducente della seconda auto coinvolta, una 35enne di Dueville.

La vittima si chiamava Debora Bortoloso, era residente a Zugliano (provincia di Vicenza) e viaggiava come passeggera, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto. Lavorava come operatrice sanitaria ed era sposata da 19 anni con il marito.

Debora Bortoloso – Foto Facebook

Secondo i primi rilievi della Polizia locale Nordest Vicentino le due vetture, una Lancia Y e un'Opel Insigna, si sono scontrate frontalmente lungo il rettilineo di via Chiesa, all'altezza del civico 8, anche se le cause del sinistro non sono ancora chiare.

Il marito della donna, ferito gravemente, è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Vicenza e, come già detto, ora si trova ricoverato in prognosi riservata. La donna al volante della seconda vettura è stata invece portata al Pronto soccorso del nosocomio, in codice giallo (media gravità).

Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate del Suem 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto i conducenti feriti e constatato il decesso della 39enne. Assieme alla conducente dell'altra vettura, l'Opel Insigna, a bordo ci sarebbero stati anche due bambini piccoli, rimasti fortunatamente illesi nello scontro tra le due automobili.

Subito dopo il grave incidente, la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito tutti i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso, portate avanti dal 118 e dai vigili del fuoco, sono terminate dopo circa un'ora e mezza.