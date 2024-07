video suggerito

Avezzano, Nicole Mastrostefano trovata morta sotto casa sua: disposta autopsia. Aveva 39 anni La 39enne non rispondeva al telefono ed è scattato l'allarme: è stata trovata senza vita sotto casa nella centralissima via Trieste nel comune abruzzese. A chiarire con certezza le cause della morte sarà l'esame autoptico, disposto dal magistrato di turno.

A cura di Biagio Chiariello

Nicole Mastrostefano

L'hanno trovata senza vita sotto casa, nel centro di Avezzano, in provincia de L'Aquila. Nicole Mastrostefano aveva appena 39 anni. Erano circa le 9.40 di ieri, lunedì 22 maggio, quando al 118 è stata dato l'allarme. Ma per la donna ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Ad allertare i soccorsi i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con Nicole. Sarebbe morta per un malore, probabilmente un arresto cardiaco, ma la polizia sta indagando per fare luce sul dramma. Sul posto la squadra volante del commissariato di polizia e, successivamente, la squadra anticrimine, che ha convocato il medico legale per l’ispezione cadaverica.

A chiarire con certezza le cause del decesso sarà comunque l'esame autoptico, disposto dal magistrato di turno. Sotto choc la famiglia e gli affetti più cari. La donna era un’esperta informatica e da anni lavorava come programmatrice. La 39enne faceva anche parte di un’associazione per il recupero di ragazzi affetti da ludopatie e alcol.

Nicole era figlia del noto neurochirurgo Roberto Mastrostefano, che per diversi anni ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’unità operativa complessa di neurochirurgia dell’ospedale di Avezzano. "Una bellissima fanciulla, un genio dell’informatica, una ragazza piena di vita e di idee. L’arresto cardiaco stamattina me l’ha portata via", sono le parole, commosse, del signor Mastrostefano, appena appresa la notizia della scomparsa della figlia.

Oltre al papà Roberto, la donna lascia la madre Giovanna e i fratelli Ludovica, Manuel e Loris. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.