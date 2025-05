video suggerito

Latte richiamato dai supermercati dopo malessere di un consumatore: alterazione di colore e Ph Il richiamo del latte è avvenuto da parte dell’Asl competente in via cautelativa in attesa dei dovuti accertamenti che chiariscano i fatti dopo il malore del consumatore. Il Ministero della Salute nell’avviso di richiamo segnala sospetta alterazione del colore e del pH. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Ministero della salute ha annunciato nelle scorse ore il richiamo immediato dal commercio di un lotto di latte per un possibile rischio chimico per i consumatori. L’allerta alimentare è scattata dopo che un consumatore si è sentito male e ha accusato vari malesseri dopo aver bevuto il latte. Oggetto del richiamo è il latte parzialmente scremato pastorizzato ad elevate temperature venduto a marchio Basko.

Il richiamo del prodotto è avvenuto da parte dell’Asl competente in via cautelativa in attesa dei dovuti accertamenti che chiariscano i fatti. Il richiamo precauzionale del latte è stato segnalato anche dalla stessa catena di supermercati per la quale il prodotto è confezionato dalla ditta G. Alberti & C. nel proprio stabilimento di Pontedassio, in Provincia di Imperia.

Basko, catena della grande distribuzione organizzata, chiarisce che oggetto del richiamo sono alcune confezioni di Latte 100% ligure piemontese parzialmente scremato che fa parte del proprio progetto “Qualità & Tutela dei Territori”. Nel dettaglio, il lotto del latte interessato dal ritiro è quello che indica la data di scadenza del 23 maggio 2025.

Si tratta di latte venduto in confezioni di cartone da un litro. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la segnalazione di un caso di malessere dopo il consumo sul quale sono in corso accertamenti dell’Asl. Il Ministero della Salute nell’avviso di richiamo ha aggiunto che il provvedimento è a scopo precauzionale “a seguito di una segnalazione da parte di un consumatore per alterazione del colore e del pH”.

Come sempre, ai consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato si raccomanda di non consumare il latte con la data di scadenza sopra indicata e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Richiamato primosale per presenza di lattosio

Un’altra allerta alimentare nelle stesse ore è stata lanciata dalla catena di supermercati Aldi che ha richiamato un lotto di formaggio primosale senza lattosio a marchio Bonlà. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di lattosio in quantità superiore a quanto dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è confezionato dalla ditta Caseificio Longo Srl e venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 313227 e la data di scadenza 04/06/2025.