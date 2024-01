Lasciato dalla ragazza, si butta nel fiume in piena notte: carabinieri si gettano in acqua e lo salvano Prima una delusione d’amore, poi un tentato suicidio ma anche un rocambolesco salvataggio. Protagonista un ragazzo della provincia del Verbano Cusio Ossola che la notte scorsa si è gettato nel fiume Toce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

I carabinieri durante il salvataggio

Fortunatamente non ha un epilogo drammatico la storia che arriva dal Verbano-Cusio-Ossola, dove un ragazzo di poco più di venti anni si è gettato nella notte nelle gelide acque del fiume Toce. Ma fortunatamente, due carabinieri sono intervenuti in tempo e sono riusciti a salvarlo.

Secondo quanto ricostruito anche dal papà del giovane, il ragazzo si è buttato nel fiume nel cuore della notte in preda, forse, allo sconforto per la fine della relazione con la sua fidanzata. Tutto è accaduto nei pressi del ponte romano di Cuzzago, nel comune di Premosello-Chiovenda.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato: sono stati i genitori del ragazzo, allertati dallo stesso giovane che si era gettato nel fiume rimanendo aggrappato a una roccia, a chiedere aiuto. Lui li aveva chiamati mentre era intenzionato a compiere il drammatico gesto. La mamma e il papà sono corsi nel punto indicato dal figlio e, solo con la luce del cellulare, lo hanno individuato in acqua, in mezzo al fiume, aggrappato a una roccia.

Prima il personale medico e qualche minuto dopo la pattuglia della Compagnia di Verbania sono arrivati all'altezza del ponte. Due dei carabinieri non ci hanno pensato un secondo prima di calarsi lungo il muro di contenimento alto 4 metri e immergersi in acqua, in condizioni molto difficili anche per il buio e la corrente.

Ma formando una catena i militari hanno raggiunto il ragazzo, ormai quasi del tutto privo di sensi e lo hanno riportato in salvo fino al muro di contenimento. Il giovane poi è stato imbragato dai vigili del fuoco e issato in cima al muro.

I tre sono stati poi soccorsi e portati al pronto soccorso di Verbania con evidenti sintomi di ipotermia: il ragazzo è rimasto in acqua più di mezz'ora, i due carabinieri circa 20 minuti.