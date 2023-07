Lasciano la nipotina di 3 anni in auto al sole, denunciati due nonni: “Non volevamo svegliarla” Abbandono di minore. È l’accusa per una coppia di origine spagnola che ha lasciato la nipotina chiusa in auto nel parcheggio del centro commerciale Le Gru. “Stava dormendo, non volevamo svegliarla” si sono giustificati.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

In una giornata di inizio luglio hanno lasciato la nipotina di tre anni da sola, chiusa in macchina, al caldo, in un parcheggio di un centro commerciale. Si tratta di una coppia di anziani di origine spagnola denunciata dai carabinieri di Rivoli, nel Torinese, per abbandono di minore. "Quando abbiamo parcheggiato dormiva. Non volevamo svegliarla, dovevamo fare solo un po’ di spesa" hanno poi spiegato i due nonni ai militari dell'Arma.

L'auto dei nonni era infatti di fronte a Le Gru di Grugliasco. L’allarme è scattato intorno alle 20 di ieri, 3 luglio, quando alcuni clienti del centro commerciale alle porte di Torino si sono accorti che all’interno di una macchina, parcheggiata al sole, c’era una bambina che piangeva.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, che hanno forzato il finestrino, estraendo la piccola, che si chiama Julia. Trasportata in ospedale è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli per accertamenti e poi dimessa: le sue condizioni infatti sono buone e, a parte la grande paura, non ha subito alcun danno.

Nel frattempo nel parcheggio sono arrivati i nonni della bimba. Ai militari i due anziani hanno spiegato che la piccola è stata affidata loro dai genitori, ora in vacanza in Spagna, e che l’avevano lasciata in auto "il tempo di fare la spesa". Non è bastato ad evitargli la denuncia per abbandono di minore.

La loro incoscienza infatti poteva costare molto cara alla piccola; fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Una vicenda che riporta alla mente quella di neanche un mese fa, a Roma, nel quartiere militare della Cecchignola, dove una bimba di appena anno è stata trovata morta dalla madre all'interno di una macchina. La piccola sarebbe dovuta essere all'asilo, dove però non è mai giunta.