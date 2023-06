Bimba dimenticata in auto a Roma, a trovarla la madre: era andata a prenderla all’asilo A scoprire il corpo della bambina di un anno nell’auto parcheggiata alla Cecchignola, in via dei Fucilieri, è stata la madre. Il padre avrebbe dovuto lasciarla all’asilo. Entrambi i genitori sono sotto shock.

A cura di Natascia Grbic

Un tragico incidente: questo quanto accaduto oggi a Roma, nel quartiere militare della Cecchignola, dove una bimba di un anno è stata trovata morta all'interno di una macchina. La piccola avrebbe dovuto trovarsi all'asilo, dove non è mai arrivata: ad accompagnarla, molto probabilmente, il padre, un carabiniere di stanza alla Direzione generale per il personale militare.

La struttura dove avrebbe dovuto trovarsi la piccola è adiacente alla Direzione generale, e riservata ai figli dei dipendenti. Il genitore, per una triste fatalità, si è però dimenticato di portare la bimba all'asilo, ed è andato direttamente in ufficio. A trovare la piccola, ormai esanime e priva di conoscenza, è stata la madre. La donna è andata a prendere la bambina verso le 14, ma le maestre hanno riferito che quel giorno non era a scuola: disperata la corsa verso la macchina, per un tragico presentimento diventato realtà in pochi secondi. Quando ha visto la figlia in auto ha cominciato a urlare, chiedendo aiuto. Un passante ha rotto il vetro, i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia Roma Eur sono arrivati subito sul posto, ma per la piccola non c'è stato niente da fare. Numerosi i tentativi di rianimazione, purtroppo senza esito.

I genitori della bambina sono entrambi sotto shock. La macchina è stata sequestrata, così come l'intera zona, sulla quale i carabinieri stanno conducendo le indagini. Impossibile accedere all'area, dove i rilievi sono ancora in corso.

L'ipotesi più probabile è che la bambina sia deceduta a causa del forte caldo che si è sviluppato all'interno dell'abitacolo per via delle alte temperature che si sono registrate nella giornata di oggi.