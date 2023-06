Bimba di un anno trovata morta in auto a Roma: carabinieri sul posto, macchina sequestrata La bimba è stata trovata in auto ormai deceduta. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Indagano i carabinieri, che hanno isolato la zona.

A cura di Natascia Grbic

Il luogo del ritrovamento della bimba

Una bambina è stata trovata morta in auto in zona Cecchignola a Roma, in via dei Fucilieri. Secondo le prime informazioni, avrebbe un anno. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118: gli operatori sanitari non sono però riusciti a rianimarla e hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente a causa del forte caldo che si era sviluppato all'interno dell'abitacolo. A un primo esame esterno, la piccola non presenterebbe segni di violenza.

Al momento le informazioni sono ancora poche e frammentarie: la zona è stata isolata e le indagini sono in corso per capire cos'è accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata in macchina dal padre, un carabiniere, all'interno della cittadella militare della Cecchignola. L'auto era parcheggiata di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi dell'asilo frequentato dalla piccola. L'uomo, per una tragica fatalità, si sarebbe dimenticato della piccola in auto.

L'ipotesi più probabile è che sia deceduta a causa del caldo. Un passante, quando l'ha vista nell'auto, ha provato a infrangere il vetro per salvarla, ma ormai era troppo tardi. Ha lanciato l'allarme, l'arrivo degli operatori del 118 e dei carabinieri è stato immediato. Sembra che anche la madre fosse sul posto: alle 14 è andata all'asilo per riprendere la figlia, ma le hanno detto che lì non era mai arrivata. Poi la corsa all'auto del marito e la vista della bimba, ormai esanime.

Purtroppo nessun tentativo di rianimazione ha avuto successo. L'auto è stata sequestrata, il medico legale è atteso sul posto. L'intera area è stata interdetta per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi.