Due suore si conoscono in convento e si innamorano: Francília e Luiza lasciano il monastero per sposarsi

Francília Costa e Luiza Silvério hanno lasciato il convento nel quale si sono conosciute da suore per andare a vivere insieme e sposarsi. Le due, che oggi sono una coppia, raccontano la loro storia sui social.

Si sono conosciute in un convento, si sono innamorate e hanno lasciato la vita da suore per sposarsi. Questa è la storia di Francília Costa e Luiza Silvério, oggi spose. Le due, come raccontano alla BBC, non sono subito entrate in sintonia, ma avevano accettato di buon grado la convivenza in convento. Nessuna delle due aveva immaginato che il percorso religioso intrapreso a 20 anni le avrebbe invece portate a sposarsi.

Luiza ha raccontato di aver scelto la vita in convento spinta da un forte vuoto vissuto durante l'adolescenza. Per Francìlia, invece, la vita da religiosa è stata un percorso naturale dopo essere cresciuta in una famiglia profondamente credente. Con il tempo, il loro rapporto di convivenza forzata si è trasformato in amicizia e, infine, in amore.

Luiza ha infatti raccontato di aver attraversato un momento di grande fragilità dopo la morte della nonna con ansia e depressione accentuati da una routine poco rigida e per niente flessibile. Francília, invece, ha vissuto durante la pandemia un periodo di forte instabilità che l'ha resa più vicina a quella che oggi è sua moglie. La decisione di lasciare il convento è arrivata di conseguenza e hanno ricominciato da zero, iniziando una convivenza che all'inizio era solo di tipo pratico.

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Con l'inizio di una relazione, la loro è diventata una vita di coppia poi sfociata nel matrimonio. Insieme hanno deciso di dedicarsi alla fede raccontando il loro rapporto con dio sui social network, ampliando il discorso per abbracciare l'identità di genere e la salute mentale, tema molto caro alla coppia. Oggi contano circa 70mila follower che le seguono nel racconto della loro quotidianità e del loro amore, strettamente collegato alla forte fede in Dio che è rimasta nonostante la fine della vita in convento. Le due han no condiviso con i follower anche le foto delle nozze.