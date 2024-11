video suggerito

L’Aquila, violentissimo frontale tra due auto: muore ragazza di 26 anni Una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Pettino, una frazione del capoluogo abruzzese. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma a L’Aquila, dove la scorsa notte una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Pettino, una frazione del capoluogo abruzzese. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte e le autorità stanno ora indagando per comprendere le esatte dinamiche di quanto accaduto, mentre i residenti del quartiere sono scossi dalla scomparsa della giovane.

Stando a quanto emerso l’incidente si sarebbe verificato nei pressi del cavalcavia dell’autostrada A24, in una zona spesso molto trafficata. L'auto che stava conducendo la 26enne si è schiantata con un'altra vettura che proveniva dall'altra corsia e l'impatto, complice molto probabilmente la velocità sostenuta, sarebbe stato violentissimo.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento di varie squadre di emergenza. Sul luogo sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno cercato di fornire soccorso alla giovane. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, non c’è stato niente da fare per salvare la vita della ragazza, che sarebbe deceduta prima ancora del trasporto in ospedale.