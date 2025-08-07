Attualità
video suggerito
video suggerito

Lanusei, trovato morto Giancarlo Contu: il corpo dell’ex portiere era nel campanile abbandonato

A Lanusei è stato ritrovato il corpo di Giancarlo Contu, scomparso nel dicembre 2023. Era nel campanile abbandonato del Tempio Don Bosco. A scoprirlo un tecnico durante dei lavori. Si ipotizza una caduta accidentale, escluse al momento violenze.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

È una scoperta che chiude un lungo giallo, ma lo fa nel modo più tragico. A Lanusei, in Ogliastra, è stato ritrovato il corpo senza vita di Giancarlo Contu, ex portiere del Lanusei Calcio, sparito nel nulla il 23 dicembre 2023. A oltre un anno e mezzo dalla sua misteriosa scomparsa, i resti dell’uomo sono stati rinvenuti nel campanile del Tempio Don Bosco, una struttura abbandonata da tempo dopo l’addio dei Salesiani.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nella mattinata del 7 agosto da un tecnico incaricato di eseguire interventi di manutenzione sull’impianto delle campane automatiche. Appena salito sulla torre campanaria, l’operaio si è trovato davanti alla macabra scena e ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica, gli investigatori del commissariato di Lanusei e il magistrato di turno per i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare ufficialmente, Contu potrebbe essere entrato nel campanile attraverso una delle piccole finestre, precipitando poi accidentalmente all’interno della struttura. Un'altra ipotesi è quella di un malore improvviso, seguito dalla caduta. Gli inquirenti tendono comunque a escludere il coinvolgimento di terze persone e la presenza di segni di violenza. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura, a chiarire con certezza l’identità e le cause della morte, anche se l’ipotesi dell’incidente resta al momento la più plausibile.

Leggi anche
Riccardo Pulvini trovato morto in casa a Londra: disposta l'autopsia sul corpo del 33enne

Il ritrovamento ha profondamente colpito la comunità ogliastrina, dove Contu era molto conosciuto per la sua storia personale e sportiva. Le ricerche avviate nei giorni successivi alla scomparsa erano state intense e capillari, condotte anche con l’ausilio di droni dotati di termocamere, ma senza alcun risultato. Nessuno aveva immaginato che si trovasse proprio lì, a pochi passi dalla sua abitazione, in un luogo che ormai era finito ai margini della quotidianità.

Ora, con il ritrovamento del corpo, si chiude un mistero lungo oltre diciotto mesi e si spegne per sempre la speranza di poter riabbracciare Giancarlo in vita.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
a Gaza
Cosa vuole fare il governo Nethanyahu a Gaza: no all'annessione, ma ci sarà occupazione
Il vero obiettivo dell'occupazione di Gaza: "Netanyahu vuole cancellare ogni ipotesi di Stato palestinese”
Scontro tra Netanyahu ed esercito sull’occupazione di Gaza, l'ufficio del premier: "Idf eseguirà decisione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views