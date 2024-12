video suggerito

Lamborghini trainate in un rifugio a 2.100 metri. La rabbia del CAI: “La montagna non è un luna park” Il presidente del Cai Alto Adige: “L’alta montagna è ormai diventata un autentico luna park tra elicotteri che scorrazzano nei cieli trasportando turisti, pseudo-rifugi che offrono pernottamenti a 400 euro e cene gourmet a base di pesce”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che ci fa una Lamborghini in un rifugio, il Comici, a oltre 2.100 metri di quota? È quello che si chiedono in molti dopo un video circolato sui social network e diventato ben presto virale scatenando la reazione non solo delle associazioni ambientaliste ma anche del Cai Alto Adige, il quale con il suo presidente Zanella ha tuonato: "L'alta montagna è ormai diventata un autentico luna park", per poi rivolgere una dura critica ai gestori del Comici: "È ora di smetterla di definire ‘rifugi' certi locali. Non è tra l'altro la prima volta che davanti al Comici vengono esposte per pubblicità di automobili".

Le fuoriserie sono arrivate in quota trainate da un gatto delle nevi, come mostra un video. Le Lamborghini sono parse a molti del tutto estranee al loro "habitat", ma Zanella è stato molto duro contro una certa idea di turismo montano che si è affermata negli ultimi anni soprattutto sulle Dolomiti: "Elicotteri che scorrazzano nei cieli trasportando turisti, pseudo-rifugi che offrono pernottamenti a 400 euro e cene gourmet a base di pesce, cabinovie con aperitivi serali, piste aperte di notte, malghe con musica a tutto volume e adesso esposizione di automobili che di certo non sono accessibili alle tasche di tutti".

Anche Georg Simeoni, presidente dell'Alpenverein, ha definito l'episodio "una provocazione" frutto dell'"ignoranza di qualsiasi regola di comportamento in montagna: indipendentemente dallo scopo, le auto di lusso non devono trovare spazio in un rifugio. Ecco perché ci opponiamo a nuovi progetti di sviluppo e di espansione sulla montagna".

La vicenda ha spinto la società Automobili Lamborghini S.p.A a rispondere, sottolineando che l’evento, svoltosi in data 13 e 14 dicembre a Rifugio Comici in Val Gardena, è stato organizzato, gestito ed eseguito da un'agenzia terza incaricata di realizzare l'iniziativa regola d'arte: "L'evento – si legge in una nota- è stato svolto nel pieno rispetto dei termini contrattuali stabiliti". L'organizzazione "è stata attentamente supervisionata per garantire la conformità a tutti i requisiti contrattuali da parte dell'agenzia stessa. Automobili Lamborghini S.p.A. – viene spiegato – si dissocia totalmente e fermamente da qualsiasi supposizione o dichiarazione che non provenga direttamente da fonti ufficiali di Automobili Lamborghini S.p.A".