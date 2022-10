Ladro si pente e riconsegna il bottino al proprietario dell’edicola che aveva rapinato Un ladro a Chiuppano ha deciso di riconsegnare il bottino rubato all’edicola che aveva rapinato pochi giorni fa: “Scusa Rando” è il biglietto che ha trovato il titolare, insieme ai soldi.

A cura di Gaia Martino

Foto da Google maps

Un malvivente che aveva rapinato l'edicola del centro di Chiuppano, in provincia di Vicenza, è tornato indietro sui suoi passi: con un messaggio lasciato sul vetro del negozio ha chiesto scusa al titolare e gli ha riconsegnato i soldi rubati, un bottino pari a 200 euro. Quattro giorni fa il proprietario dell'edicola del paese di Chiuppano, Francesco Rando, era stato rapinato da un uomo, intorno alle 7 del mattino, vestito interamente di nero: indossava un passamontagna e con una pistola puntata portò via tutti i soldi. Questa mattina le scuse: "Scusa Rando".

Il racconto del proprietario dell'edicola

Quando ha aperto il suo negozio ha trovato un biglietto insolito sulla porta, attaccato con del nastro adesivo. Il negoziante 49 enne questa mattina ha trovato i suoi soldi, rubati 4 giorni fa da un malvivente che aveva fatto irruzione nel suo negozio con una pistola. "La prima reazione è stata di ulteriore paura: temevo si trattasse di una minaccia. Poi mi sono accorto delle scritte “Scusa Rando” e “Perdono”, all’esterno della busta" ha raccontato il proprietario dell'edicola, come riporta L'Arena.

L’autore ha cercato di giustificare il suo gesto con la perdita del lavoro e le gravi condizioni di salute in cui verserebbe il padre. Scusandosi, ha infine chiesto di ritirare la denuncia presentata alle forze dell’ordine. Azione che non è attuabile, anche volendo, considerato che si tratta di un reato.

Francesco Rando ha spiegato che potrebbe trattarsi di "uno sbandato" che avrebbe potuto conoscere, "per questa ragione si è presentato con un passamontagna". Al momento del furto aveva notato il malvivente in difficoltà: stando al racconto il ladro sarebbe rimasto in silenzio, attendendo la consegna delle banconote. "Svuotata la cassa, che conteneva pochi contati, ne voleva ancora". La polizia è ancora alla ricerca del sospettato che potrebbe essere stato immortalato dal sistema di videosorveglianza comunale le cui immagini ora sono al vaglio degli investigatori.