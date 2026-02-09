Attualità
Ladro cade dal terzo piano durante furto in appartamento a Bari: lasciato in ospedale dai complici, è grave

Un uomo di 51 anni è ricoverato in condizioni disperate al Policlinico di Bari dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina nel quartiere Libertà durante un presunto tentativo di furto. Trasportato in ospedale dai complici, è in codice rosso.
A cura di Biagio Chiariello
Un uomo di 51 anni è ricoverato in condizioni disperate al Policlinico di Bari dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina nel quartiere Libertà. L’episodio è avvenuto nella prima serata di domenica 8 febbraio, tra via Ravanas e via Dante, e sarebbe collegato a un presunto tentativo di furto all’interno di un appartamento.

Secondo gli elementi finora raccolti dai carabinieri, il 51enne – barese – avrebbe raggiunto il terzo piano dell’edificio con l’intenzione di introdursi in una delle abitazioni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto in quei momenti: l’ipotesi principale è che abbia perso l’equilibrio mentre tentava di arrampicarsi o di forzare un accesso, precipitando nel vuoto. La caduta sull’asfalto è stata violentissima e gli ha provocato traumi gravissimi.

A rendere ancora più complesso il quadro è il modo in cui l’uomo è arrivato in ospedale. Non sarebbe stato soccorso da un’ambulanza: a trasportarlo al pronto soccorso del Policlinico sarebbero stati due complici, che dopo averlo caricato in auto lo avrebbero lasciato davanti all’ingresso dell’area di emergenza, per poi allontanarsi rapidamente. Nell’auto utilizzata per il trasporto, i militari avrebbero rinvenuto tracce di sangue. Uno dei presunti sodali risulterebbe già identificato.

Le condizioni del 51enne sono apparse da subito critiche. Ricoverato in codice rosso, è tuttora in pericolo di vita. L’uomo sarebbe noto alle forze dell’ordine e, secondo indiscrezioni, avrebbe legami con ambienti criminali della zona, elemento che viene comunque valutato con cautela dagli investigatori.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia Bari Centro, con il supporto della sezione investigativa. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, utili per chiarire sia la dinamica della caduta sia le fasi immediatamente successive. Gli accertamenti riguardano anche eventuali segni di effrazione negli appartamenti del palazzo e le testimonianze dei residenti, per ricostruire con precisione quanto avvenuto in quei minuti.

