Ladri maldestri rubano uno solo dei ritti del salto in alto: “Così poco in forma che hanno abbandonato l’altro”

“Già rubare i ritti del salto in alto crediamo sia una cosa inutile, ma rubarne solo uno è da veri Lupen” ironizzano dal Centro sportivo Coni per ragazzi preso di mira dai ladri Foggia, aggiungendo: “Rubare attrezzature sportive destinate all’utilizzo da parte di giovani ragazzi crediamo sia una cosa da carogne”.

Una banda di malviventi in cerca di bottino facile non ha esitato a sfondare una porta per rubare addirittura in un campo scuola Coni per ragazzi a Foggia ma il tentativo si è rivelato decisamente maldestro. Dopo aver impacchettato una coppia di ritti per il salto in alto, infatti, ne hanno dovuto abbandonare uno non riuscendo a trasportarli entrambi per il troppo peso. A Denunciare l’episodio le due società sportive che gestiscono il Campo scuola "Coni" Mondelli-Colella, la Sna Foggia e la US Foggia Atletica Leggera.

Il maldestro furto è andato in scena nella notte tra domenica e lunedì causando non pochi disagi ai ragazzi che si allenano ma senza ottenere nulla di valore. I ladri infatti probabilmente non avevano nessuna intenzione di tornare a casa a mani vuote e si sono accaniti sull’attrezzatura sportiva.

Come spiegano le associazioni sportive foggiane, i ladri si sono introdotti attraverso un cantiere presente nella struttura: “Hanno prima sfondato una delle porte dietro la tribuna e poi non trovando nulla di valore o commerciabile, hanno ben pensato di rubare uno dei due ritti del salto in alto custoditi nel magazzino”

“Ora già rubare i ritti del salto in alto crediamo sia una cosa inutile, ma rubarne solo uno è da veri Lupen” ironizzano dal Centro sportivo Coni, raccontando: “In realtà hanno provato a rubarli entrambi visto che addirittura li hanno prima impacchettati, ma forse vista la forma fisica non proprio eccezionale, hanno preferito abbandonare il secondo ritto visto il peso”. “Ora, noi ci scherziamo ma rubare attrezzature sportive destinate all'utilizzo da parte di giovani ragazzi crediamo sia una cosa da Carogne. Ovviamente se doveste trovare il ritto rubato solo soletto siete pregati di contattarci. Speriamo” concludono dalla pagina social dei due gruppi sportivi.