La violenta in una stanza di un hotel di Rimini poi la minaccia con una pistola: indagato 27enne Un 27enne è indagato a Rimini per violenza sessuale aggravata e minacce ai danni di una 23enne. La vittima lo ha riconosciuto in incidente probatorio. Indagini in corso, l'uomo è a piede libero.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 27 anni è indagato per violenza sessuale aggravata e minacce a Rimini. La denuncia è stata presentata da una giovane mamma di 23 anni, che ha raccontato gli episodi di violenza durante un'audizione protetta davanti al giudice per le indagini preliminari, Raffaele Deflorio. L'udienza si è svolta lunedì mattina nell'ambito di un incidente probatorio. Secondo quanto riportato dai quotidiani Corriere di Romagna e Resto del Carlino, la vittima ha riconosciuto il suo aggressore, confermando i dettagli delle violenze subite.

Il 27enne, attualmente a piede libero, è difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù. Nei suoi confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare condotta dal nucleo "Falchi" della polizia locale di Rimini, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

La ricostruzione dei fatti

I fatti risalirebbero a dicembre scorso, quando la 23enne, insieme alla figlia di pochi mesi e al marito, si era trasferita in un hotel di Rimini alla ricerca di stabilità e lavoro. Durante il soggiorno, la coppia aveva stretto amicizia con altri residenti dell'albergo, tra cui il 27enne, che pur non essendo ospite della struttura, la frequentava assiduamente per via della presenza di alcuni parenti.

Le violenze sarebbero avvenute il 27 e il 28 dicembre. Stando alle dichiarazioni della vittima, l'uomo l'avrebbe attirata con una scusa in una stanza e poi abusato di lei, minacciandola con una pistola puntata alla testa.

Dopo i drammatici episodi, la coppia ha deciso di rivolgersi alla polizia locale di Rimini. Gli agenti, dopo aver raccolto la denuncia e condotto le indagini preliminari, hanno identificato e denunciato il 27enne.