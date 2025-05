video suggerito

La stilista Elisabetta Franchi investe un ciclista e posta tutto su Instagram: "Il mio lunedì". È polemica Dopo aver investito un ciclista con la sua auto sportiva, la stilista Elisabetta Franchi ha pubblicato su Instagram foto dell'uomo in barella con tanto di emoticon.

A cura di Davide Falcioni

Elisabetta Franchi, nota stilista bolognese e volto del marchio Betty Blue, è finita al centro di una nuova bufera mediatica dopo aver investito un ciclista nei pressi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’episodio, avvenuto nel fine settimana, è stato reso pubblico dalla stessa Franchi attraverso una serie di post e video su Instagram, con tanto di emoticon, innescando una valanga di polemiche sull'opportunità di "instagrammare" ogni dettaglio della propria vita, persino un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

La stilista ha infatti raccontato l’incidente sui social, pubblicando anche una foto dell'ambulanza e del ferito su una barella. "Tutto è bene ciò che finisce bene. Mi dispiace molto. È la prima volta. Mi dispiace tanto", ha scritto in una prima storia. In un'altra, mostrando ancora il ciclista, ha aggiunto: "Non l’ho proprio visto. Ma almeno non si è fatto male. Il mio lunedì". Ben peggiore però dev'essere stato il lunedì del ciclista.

Il tono e il contenuto delle pubblicazioni hanno suscitato non poche reazioni. In alcuni video successivi, Franchi, seduta in auto sul sedile del passeggero, è tornata sull’accaduto, mescolando riflessioni sull’incidente con considerazioni personali: "Ieri ho investito un ciclista, non mi era mai successo. Sta bene. Io amo le macchine sportive, le compro, mi piace guidarle. Ora mi sta arrivando una macchina bellissima, una Dallara, ma dove le posso guidare? In autostrada no, perché mi fanno la multa. Se vado dal mio coach, c'è il ciclista che ti arriva lì davanti. Ma gliel'ho detto: sarei voluta essere al tuo posto".

Elisabetta Franchi

Più tardi, ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni della persona coinvolta: "Ho sentito il ciclista, è stato dimesso, escoriazioni, niente di rotto. Inizio a respirare".

Nonostante il sollievo per l’assenza di gravi conseguenze fisiche, il comportamento social della stilista è stato ampiamente criticato. In molti hanno giudicato inopportuno l’uso dei social per documentare un momento così delicato, accusandola di scarsa sensibilità e di trasformare anche episodi gravi in occasioni per farsi pubblicità.

Quando Elisabetta Franchi disse: "Assumo solo donne over 40"

Non è la prima volta che Elisabetta Franchi finisce al centro di aspre polemiche; nel 2022 aveva infatti dichiarato di essere disposta ad assumere nella sua azienda solo donne di oltre 40 anni: "Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24, questo è importante". Parole che le erano costate anche una denuncia e una successiva condanna da parte del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva riconosciuto il "carattere discriminatorio" delle sue dichiarazioni disponendo – a carico della società Betty Blue – una somma di 5mila euro "a titolo di risarcimento" a favore dell'associazione contro le discriminazioni che aveva presentato il ricorso con i suoi legali.

Non solo: con una decisione innovativa, la giudice aveva ordinato sempre a Betty Blue "di promuovere" un "consapevole abbandono dei pregiudizi di età, genere, carichi e impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice". Ed "entro sei mesi" di adottare "un piano di formazione aziendale sulle politiche" contro la discriminazione, che "preveda la realizzazione di corsi annuali, con l'intervento di esperti, ai quali siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti".