Attualità
video suggerito
video suggerito

La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Francesca Moriero, bersaglio di attacco sessista per il suo lavoro

Il cdr di Fanpage.it esprime solidarietà alla giornalista della redazione Francesca Moriero, colpita da una violenta shit storm sessista per il suo lavoro.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il cdr di Fanpage.it a nome di tutte le giornaliste e i giornalisti dell’assemblea dei redattori esprime piena solidarietà alla collega Francesca Moriero, oggetto di una shit storm di natura sessista sul suo profilo personale Facebook.

Al centro dell’attacco c’è il lavoro della nostra collega: Francesca ha ricostruito i fatti di Torino del 31 gennaio scorso, in occasione del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Dal momento della pubblicazione Francesca è stata oggetto di insulti a sfondo sessista sia nei commenti che nelle chat. Un esercito di troll si è scatenato contro la collega, agendo per giorni con terribile costanza, rilanciando continuamente gli insulti.

Ancora una volta, una giornalista viene attaccata per il suo lavoro e il modo per provare a silenziarla è la violenza patriarcale. La pratica di mettere le giornalista nel mirino, on line come dal vivo, fa parte di una cultura dell’odio che si sta espandendo sempre di più, e contro cui il nostro giornale lotta da sempre.

Leggi anche
Chi era Andrea Bolelli, il 39enne morto sul lavoro nell’incidente in A13: "Il suo motto musica e solidarietà"

Siamo vicini a Francesca Moriero e a tutte le colleghe che vengono bersagliate da questi attacchi e queste pratiche figlie della cultura patriarcale.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fermo preventivo di 12 ore e scudo penale: approvato in Cdm il nuovo Decreto Sicurezza
Decreto sicurezza, le opposizioni: "Dal governo solo repressione e propaganda"
Il governo Meloni è pronto a varare il blocco navale: la conferma di Piantedosi
Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza, come funziona e quando scatta
Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite online
Perché il presidente Mattarella è intervenuto sul decreto Sicurezza e come può cambiare ora
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views