La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Francesca Moriero, bersaglio di attacco sessista per il suo lavoro

Il cdr di Fanpage.it a nome di tutte le giornaliste e i giornalisti dell’assemblea dei redattori esprime piena solidarietà alla collega Francesca Moriero, oggetto di una shit storm di natura sessista sul suo profilo personale Facebook.

Al centro dell’attacco c’è il lavoro della nostra collega: Francesca ha ricostruito i fatti di Torino del 31 gennaio scorso, in occasione del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Dal momento della pubblicazione Francesca è stata oggetto di insulti a sfondo sessista sia nei commenti che nelle chat. Un esercito di troll si è scatenato contro la collega, agendo per giorni con terribile costanza, rilanciando continuamente gli insulti.

Ancora una volta, una giornalista viene attaccata per il suo lavoro e il modo per provare a silenziarla è la violenza patriarcale. La pratica di mettere le giornalista nel mirino, on line come dal vivo, fa parte di una cultura dell’odio che si sta espandendo sempre di più, e contro cui il nostro giornale lotta da sempre.

Siamo vicini a Francesca Moriero e a tutte le colleghe che vengono bersagliate da questi attacchi e queste pratiche figlie della cultura patriarcale.