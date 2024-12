video suggerito

La regina Camilla ha avuto la polmonite. La confessione della moglie di Re Carlo dopo l’infezione Camilla aveva contratto un’infezione polmonare diverse settimane fa. Stamattina non aveva partecipato alla cerimonia svoltasi alla Horse Guards Parade di Londra per non esporsi alle temperature fredde dopo aver avuto una forma virale della patologia, come spiegano i media britannici. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'infezione polmonare contratta dalla Regina Camilla il mese scorso era una forma di polmonite. È stata la stessa moglie del re Carlo a rivelarlo durante uno degli eventi previsti oggi a Buckingham Palace, in occasione della visita ufficiale nel Regno Unito dello sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, sovrano 44enne del Qatar.

Camilla, che in mattinata ha deciso di non partecipare alla cerimonia alla Horse Guards Parade di Londra, in questo periodo sta evitando l'esposizione alle basse temperature, dopo aver contratto una forma virale della malattia, come riportato dai media inglesi.

Durante la sua lunga convalescenza, ha già dovuto rinunciare a diverse apparizioni pubbliche, soprattutto quelle che comportavano spostamenti lontano dalle residenze reali. Oggi è stata immortalata mentre arrivava a Palazzo, sorridente mentre scendeva dall'auto e salendo le scale della Grand Entrance.

Leggi anche Infezione persistente per la Regina Camilla, salta uno dei più importanti eventi della famiglia reale

Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato che la 77enne regina ha bisogno di un po' di flessibilità nel suo programma, poiché, sebbene in alcuni giorni stia "molto bene" e abbia smesso di tossire, in altri si sente piuttosto esausta.

Nel frattempo, la principessa Kate, come evidenziato dalla BBC, è tornata protagonista in una visita di Stato, la prima dopo aver completato la chemioterapia nei mesi scorsi, a seguito della diagnosi di un cancro di natura non definita all'inizio dell'anno. La principessa del Galles ha preso parte alla cerimonia di questa mattina insieme a Carlo III, suo marito William e alla coppia reale del Qatar, per poi partecipare a un pranzo privato a Palazzo, pur non essendo presente al banchetto di Stato in programma questa sera.