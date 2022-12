La moto si scontra con un’auto, coppia di centauri muore in drammatico incidente a Udine Il 50enne Tommaso Pitacco e la 38enne Marina Marzi sono le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina in Friuli, nel territorio di Talmassons. La moto su cui viaggiavano si è scontrata con un’auto.

A cura di Chiara Ammendola

Tommaso Pitacco e Marina Marzi (Facebook)

Non c'è stato nulla da fare per il 50enne Tommaso Pitacco e la 38enne Marina Marzi, morti nel tragico schianto della loro moto contro un'auto avvenuto questa mattina nel territorio di Talmassons, in provincia di Udine.

I due stavano percorrendo la regionale 252 Napoleonica in sella alla loro moto, una Yamaha, quando, all’altezza dell’incrocio con via Pozzecco, si sono scontrati con una vettura. Alla guida della Lancia Y una donna di 54 anni residente a Lestizza che, subito dopo l'impatto, si è fermata per prestare soccorso ai due. Purtroppo però le ferite riportate nello scontro, che è stato violentissimo, sono risultate fatali per la coppia di centauri.

Il luogo dell’incidente

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un mezzo al quale si è aggiunto poco dopo anche un elisoccorso, oltre a due squadre di vigili del fuoco volontari di Codroipo e le forze dell’ordine. Il personale sanitario ha provato a rianimare Pitacco e Marzi ma per loro era ormai troppo tardi e ne è stato dichiarato il decesso.

Sulla dinamica dell'incidente sono ora al lavoro i carabinieri di Mortegliano e Latisana: stando a quanto ricostruito sembra che i due motociclisti, residenti a Trieste, siano stati sbalzati sull’asfalto dopo l'impatto con l'auto. Entrambi portavano il casco che però non è servito a salvare loro la vita. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo durante una frenata, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, e ha invaso quindi la corsia opposta. Illesa la conducente della macchina, che è stata soccorsa in stato di choc.