La moglie dell’uomo morto nel violento nubifragio a Ostuni: “Non supererò mai questo dolore”

Marisa Menga racconta il dramma della perdita del marito, Oronzo Epifani, travolto da un nubifragio a Ostuni, in provincia di Brindisi, mentre la avvertiva di fermarsi: “L’acqua mi sta trascinando via”. La Mercedes dell’uomo è finita in un canale e il corpo ritrovato dopo dodici ore..

Oronzo Epifani

“Quando mi ha detto ‘fermati, mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via’, ho sentito il terrore più profondo. Non so se riuscirò mai a superare questo dolore”.

Sono parole che pesano come macigni quelle di Marisa Menga, la moglie di Oronzo Epifani, il 63enne travolto giovedì sera dal violento nubifragio che si è abbattuto su Ostuni, in provincia di Brindisi. Un uomo che fino all’ultimo istante ha pensato a proteggere chi amava, prima di essere inghiottito da un’ondata di fango e detriti.

Epifani, tecnico in un’azienda di analisi sui materiali da costruzione, stava rientrando a casa insieme alla moglie. Viaggiavano in due auto separate, lui a bordo di una Mercedes, lei alla guida di una Fiat Punto, a poche decine di metri di distanza. Poi, il temporale, il buio, la furia dell’acqua. In pochi secondi la strada si è trasformata in un torrente impetuoso. “Ho provato a capire cosa stesse succedendo – racconta Marisa – ma l’acqua, il fango, il caos… tutto è stato troppo veloce”.

Pochi istanti dopo quella telefonata disperata, l’auto di Oronzo è uscita di strada, risucchiata dalla piena che ha trascinato il veicolo in un canale di deflusso. L’uomo è stato spinto via per centinaia di metri, tra rovi e sterpaglie, fino quasi al mare. La moglie, rimasta intrappolata nella propria vettura con l’acqua già all’altezza delle portiere, è stata salvata dai vigili del fuoco e ha seguito per tutta la notte le ricerche del marito.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per oltre dodici ore, con l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e guardia costiera. L’elicottero dei pompieri ha infine individuato il corpo, incastrato nella vegetazione, a circa un chilometro dal luogo della scomparsa. La Mercedes è stata trovata poco distante.

“Non riesco a credere che sia finita così – dice Marisa con la voce rotta –. Avevamo tanti progetti insieme: una vita fatta di speranze, di cammini da fare mano nella mano, di traguardi da condividere”. E poi aggiunge: “Nelle ultime ore guardo il vuoto che ha lasciato: nello spazio di un attimo, un amore, un compagno, un pilastro. Il dolore più grande è pensare che non ci sia stato modo di salvarlo, nonostante tutto”.

Epifani lascia la moglie e tre figli: Gabriele, Emanuele e Andrea. Oggi a Ostuni si sono celebrati i funerali, accompagnati da un profondo silenzio e dal lutto cittadino proclamato dal sindaco Angelo Pomes. “In segno di cordoglio – ha dichiarato – abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche con dedizione e coraggio”.

Durante la cerimonia, le parole più toccanti sono arrivate dai figli. “Papà amava i film dei supereroi – ha raccontato Emanuele – e alla fine ci ha dimostrato che il supereroe lo avevamo in casa”. Il fratello Gabriele ha aggiunto: “Era una persona semplice e ci ha lasciato proprio questo: la semplicità di fare ciò che serviva, di dimostrare affetto e di fare del bene. Nel momento tragico, il suo ultimo pensiero è stato per mamma. Lei è sempre stata il suo primo pensiero”.

Mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia, restano la paura e la consapevolezza della forza devastante della natura. L’ondata di pioggia che ha colpito il territorio ha trasformato molte strade in fiumi di fango, e la protezione civile ha confermato una nuova allerta gialla per le prossime ore, invitando i cittadini alla massima prudenza.

“Chiedo solo – ha concluso Marisa – che tutto questo non venga dimenticato: la furia della natura, la fragilità delle nostre vite, il valore degli affetti. Voglio che resti memoria di un uomo che fino all’ultimo ha pensato a chi amava. Avevamo già prenotato un viaggio a Vienna per novembre, poi dovevamo sistemare la nostra casa al mare. Tutto finito. Ma il suo ricordo no: quello continuerà a vivere in noi, ogni giorno”.

