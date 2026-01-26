Vicenza, la mamma lo accompagna a scuola ma non entra in classe e scompare: si cerca il 14enne Marco Battaglin

Risulta scomparso dalla mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, il 14enne Marco Battaglin. Lo studente è stato regolarmente accompagnato a scuola, a Zugliano, ma non è mai entrato in classe. Il ragazzino sarebbe stato avvistato nei pressi della stazione di Thiene.

Marco Battaglin, 14 anni

Marco Battaglin è stato accompagnato regolarmente davanti alla sua scuola di Zugliano nella mattinata di oggi, ma il 14enne non sarebbe mai entrato in classe. Lo studente di terza media risulta scomparso da questa mattina: Battaglin è stato accompagnato come ogni mattina davanti alla scuola secondaria di primo grado che frequenta a Zugliano dalla madre, ma poi non è entrato in classe. Al momento del suono della prima campanella, il ragazzino era insieme a un amico.

L'allarme è scattato intorno alle 10 perché il ragazzino non si è mai seduto tra i banchi di scuola. Non trovando alcuna giustificazione dell'assenza sul registro, gli insegnanti hanno contattato i familiari che si sono precipitati sul posto.

Marco risulta scomparso da allora: le ricerche sono partite immediatamente e la madre ha denunciato il tutto ai carabinieri. Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, al momento dell'allontanamento il 14enne indossava un piumino rosso della Gas e la sacca che ogni giorno utilizza per andare a scuola. Lo studente ha occhi scuri e capelli castani.

L'adolescente sarebbe stato avvistato questa mattina intorno alle 8, ben prima che l'allarme per la scomparsa venisse diffuso, presso la stazione di Thiene. Altre persone hanno riferito di averlo visto nella zona Boldrini e in via Valdastico, sempre a Thiene.

Chiunque abbia informazioni del 14enne può contattare il 112 o la mamma del 14enne, Cristina, al 3393772921. Le ricerche proseguono senza sosta per riportare a casa l'adolescente scomparso. Non si sa se il 14enne sia o meno in compagnia di qualcuno: nel caso in cui una persona di età superiore ai 18 anni lo stesse aiutando, si potrebbe profilare il reato di sottrazione di minore.