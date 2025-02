video suggerito

La Ferrari dà un premio di 14.400 euro ai suoi 5mila dipendenti: l'annuncio dell'ad Vigna Lo scorso anno lo stesso premio competitività annuale era stato di 13,5mila euro. La comunicazione dell'amministratore delegato Benedetto Vigna che ha parlato di ricavi oltre i 7 miliardi e annunciato la prossima presentazione del primo bolide 100% elettrico.

A cura di Biagio Chiariello

Il premio competitività annuale per i 5mila dipendenti della Ferrari sarà di 14.400 euro. Lo ha annunciato l'ad della casa di Maranello, Benedetto Vigna, durante un incontro con i giornalisti. L'anno scorso il riconoscimento era stato di 13.500 euro.

La Ferrari rivede inoltre al rialzo le previsioni per il 2025, con ricavi previsti superiori a 7 miliardi di euro, un incremento di almeno il 5% rispetto al 2024. Il margine EBITDA adjusted dovrebbe raggiungere almeno il 2,68% (rispetto al 2,56% del 2024), mentre l'utile per azione è atteso a non meno di 8,60 euro, con una crescita di almeno il 2%. Risultati che consentono così l’erogazione di un premio di competitività di 14.400 euro per i 5.000 dipendenti italiani, come assicurato dall'amministratore delegato nell'incontro coi giornalisti.

Vigna ha poi fatto sapere che la Ferrari nel 2025 lancerà sei nuovi modelli, compresa la prima vettura 100% elettrica che, come previsto, arriverà nel quarto trimestre dell'anno. “La presentazione avverrà in un modo innovativo e unico al Capital Markets Day del 9 ottobre, quel giorno ci saranno un sacco di elettroni in giro per Maranello”, ha aggiunto.

"Siamo on track con il nostro piano. È un lavoro di team che ci ha permesso di tenere fede alle nostre promesse e abbiamo chiuso l’anno superando la guidance. La crescita del 2024 è stata straordinaria, grazie a un product mix vantaggioso e con le personalizzazioni. Continuiamo a crescere nel 2025″, ha detto Vigna. "Nel 2024 abbiamo lanciato 3 auto e inaugurato l'e-building".

"Noi non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di addizione. Non lasciamo qualcosa per sostituirla con un'altra, ma aggiungiamo alle termiche e alle ibride l'auto a trazione elettrica completa. Procediamo come previsto”, ha precisato.

Inoltre, "puntiamo a competere ai vertici sia nel campionato di Formula 1 che in quello Endurance, con una squadra rinforzata e un obiettivo chiaro: vincere" ha assicurato Vigna. "Da Hamilton ci aspettiamo che dia una mano alla parte racing. Per quanto riguarda eventuali implicazioni sui numeri finanziari, invece, bisognerebbe chiedere all’intelligenza artificiale" ha detto Vigna parlando delle aspettative sull'arrivo dii Lewis Hamilton. "A livello di brand il suo arrivo fa sicuramente bene, porta una nuova aria. Sarà una bella coppia con Charles Leclerc. Fra poco si scende in pista e vedremo" ha spiegato ancora.