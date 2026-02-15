La croce di Niscemi recuperata da un drone dei Nocs, presi anche libri e foto da una casa: i video della Polizia

La croce di Niscemi simbolo di speranza e resilienza crollata lo scorso 9 febbraio dopo la frana che ha colpito il comune siciliano è stata recuperata. È rotta in più parti ma verrà ricomposta, come aveva già promesso il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, durante la sua visita a Niscemi lo scorso 10 febbraio.

A Niscemi, per il recupero della croce e anche per altre operazioni, sono al lavoro le squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato con i Vigili del Fuoco. La Polizia ha diffuso dei video delle operazioni in corso: in particolare i Nocs hanno recuperato la croce crollata per lo smottamento e hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una casa nella zona cosiddetta ‘0-30'.

Il recupero della croce simbolo di Niscemi

Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre: il suo utilizzo ha consentito di riconsegnare alcuni effetti personali, tra cui foto e libri, al proprietario di un'abitazione che era vicino all'operatore del Nocs e ha indicato direttamente quali erano gli oggetti da recuperare.

"Andiamo avanti, forza, non molliamo”, ha scritto sui social il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, poco dopo il recupero della croce in marmo. La croce era stata fatta costruire da una donna del paese, Concetta Tizza: "Per me è un grande dolore vedere quel vuoto. Quella croce – così la figlia Ignazia Cipolla – rappresentava un segno importante per il quartiere Sante Croci. Mia mamma con tutte le sue forze, aveva raccolto una parte dei fondi necessari per realizzarla e altri li aveva messi lei. La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 12 ottobre 2019 alla presenza di molte istituzioni".

Oggi a Niscemi è arrivato anche il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana, che ha pranzato con sfollati e soccorritori: "Agli sfollati diciamo di avere coraggio, audacia e tanta fede perché ce la faremo. Niscemi sicuramente si rialzerà perché i cittadini sono persone di grande fede e anche di grande coerenza e coraggio".