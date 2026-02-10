Attualità
video suggerito
video suggerito

Crolla la croce simbolo di Niscemi: “Eretta in memoria della chiesa distrutta nel 97, la frana non si ferma”

Nella serata del 9 febbraio è crollata la Croce di Niscemi, simbolo del centro storico dopo la frana del 1997. Giovedì arriveranno i tecnici nominati dalla Procura di Gela per risalire alle cause del disastro.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
2 CONDIVISIONI
La croce simbolo di Niscemi prima della caduta
La croce simbolo di Niscemi prima della caduta

Nella serata di lunedì 9 febbraio è crollata la croce di Niscemi, l'ultimo simbolo del paese della provincia di Caltanissetta distrutto da una frana più grande di quella del Vajont. Dal 25 gennaio oltre 1.600 persone hanno perso la propria abitazione all'interno della voragine di oltre 4 chilometri che ha inghiottito buona parte del centro storico a partire dal quartiere Sante Croci.

Dopo la distruzione del belvedere e la caduta dell'auto rimasta per giorni sul precipizio, anche la croce si aggiunge ai simboli del prima e dopo la peggiore frana che ha interessato Niscemi negli ultimi 230 anni. "Quella croce era un simbolo della nostra città e per tutti aveva una forte valenza proprio in relazione alle frane. Era stata collocata lì in memoria della chiesa delle Sante Croci, crollata dopo la frana del 1997. Noi l'abbiamo ricostruita con questa croce per preservarne il ricordo. Che adesso non ci sia più dice tutto", spiega a Fanpage.it il consigliere comunale di Niscemi Francesco Evola.

Questo è probabilmente il crollo più significativo emotivamente per la popolazione, ma non sarà l'ultimo, come sottolinea il consigliere: "La frana non si è ancora fermata. Al momento i vigili del fuoco stanno provando a entrare in ultimi 50 metri rimasti per la bonifica".

Leggi anche
Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni

Intanto, stasera si terrà una nuova riunione con la Protezione Civile alla quale prenderà parte anche il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per fare il punto sulla situazione, mentre giovedì avverrà il primo sopralluogo dei consulenti tecnici nominati dalla Procura di Gela, sotto il coordinamento del procuratore Salvatore Vella.

I consulenti tecnici che prenderanno parte ai rilievi sono tre professori dell'università di Palermo: Chiara Cappadonia, docente di Geologia applicata e Geologia tecnica, Maurizio Gasparo Morticelli, docente di Geologia strutturale, ed Edoardo Rotigliano, docente di Geomorfologia.

La perizia degli esperti finirà nel fascicolo d'inchiesta aperto a carico di ignoti per i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli inquirenti sono chiamati a indagare sulle cause che hanno portato alla distruzione della parte più antica di Niscemi, e se quest'ultima frana poteva essere prevenuta.

Attesa anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni, la cui presenza a Niscemi nei prossimi giorni è stata annunciata dal ministro Nello Musumeci nel corso della trasmissione di Rai1 XXI Secolo.

Attualità
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Sofia Goggia cade nella combinata a Milano Cortina. Fontana, Pellegrino e Sighel ai quarti
Arianna Fontana può diventare l’azzurra più vincente della storia olimpica: cosa aspettarsi
I campioni NHL entusiasti a Milano: "Arena bellissima, ghiaccio buono. Hanno preparato tutto bene"
Lindsey Vonn racconta cosa è successo: "Il crociato non c'entra. Ci vorranno diverse operazioni"
Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate
Perché l'Italia non è in testa al medagliere delle Olimpiadi anche se ha vinto più medaglie di tutti
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views