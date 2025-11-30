La crisi e la telefonata per annunciare il delitto: cosa sappiamo sul femminicidio-suicidio di Città della Pieve

I familiari di Stefania Terrosi, la 59enne uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis, avevano chiesto alla donna di allontanare l’ex partner e avevano espresso preoccupazione per la sua incolumità.

Antonio Iacobellis

La crisi, le liti e le preoccupazioni espresse dai familiari di Stefania Terrosi per la sua incolumità. I parenti avevano chiesto alla donna di allontanare il compagno, l'ex militare Antonio Iacobellis che l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco e che si è poi tolto la vita con la stessa pisto. Stefania Terrosi veniva da un altro matrimonio e aveva incontrato Iacobellis, anch'egli già divorziato, qualche anno fa.

I due vivevano nella casa di Città della Pieve dove sono stati trovati morti. Secondo quanto ricostruito, Iacobellis aveva preannunciato le sue intenzioni a un conoscente che vive fuori regione. In una telefonata, aveva detto di essere "pronto a commettere una follia", sottolineando di voler uccidere prima la 59enne e poi di volersi togliere la vita. L'allarme lanciato dal conoscente, però, non è riuscito a salvare la vita a Terrosi.

Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto quando i due erano purtroppo già morti. Il movente del femminicidio-suicidio, almeno stando alle prime ricostruzioni fornite da fonti informate a Fanpage.it, sarebbe da ricercare nella volontà della donna di porre fine alla relazione e alla convivenza.

La dinamica del femminicidio-suicidio è ancora da accertare: secondo le prime indiscrezioni, Iacobellis avrebbe usato la sua pistola prima per assassinare la compagna e poi per togliersi la vita. Sull'arma, rinvenuta sulla scena del crimine da parte delle forze dell'ordine, saranno effettuati accertamenti per capire quale sia la sua provenienza.

Sul corpo della donna, invece sarà effettuata l'autopsia nei prossimi giorni per accertare quali siano le cause della morte ed eventualmente le ultime ore della 59enne prima del decesso. L'esame post-mortem sarà effettuato anche sul cadavare di Iacobellis, che dopo il femminicidio si è tolto la vita.