Perugia, un uomo e una donna trovati morti a Città della Pieve: ipotesi omicidio-suicidio

Tragica scoperta in una casa in una frazione di Città della Pieve: sul posto i carabinieri. I due, ultracinquantenni, sarebbero stati uccisi da colpi di pistola.
A cura di Susanna Picone
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Due persone sono state trovate morte in una casa in una frazione di Città della Pieve, nella provincia di Perugia. Si tratta di un uomo e di una donna: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, tra le ipotesi al vaglio di chi indaga c'è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Secondo le primissime informazioni, sembra che l'uomo e la donna fossero stati legati in passato da una relazione sentimentale.

I cadaveri sono stati trovati questa mattina a Po' Bandino, frazione del comune di Città della Pieve, all’interno dell'abitazione della donna. I due, ultracinquantenni, vivevano al confine tra Umbria e Toscana. Sarebbero entrambi stati uccisi da colpi di arma da fuoco. Lui sarebbe un pensionato mentre la donna un'impiegata.

Nella casa teatro del possibile femminicidio-suicidio è stata ritrovata una pistola che sarebbe di proprietà dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Perugia, coordinati nelle indagini dalla Procura del capoluogo umbro.

Elia morto a Calimera, trovata l'auto della madre suicida in mare: il video del recupero della macchina

A quanto si apprende, i due erano conviventi ed entrambi avevano avuto precedenti matrimoni. Sembra che l'uomo, ex ufficiale delle forze armate, abbia detto a una persona residente fuori regione, che ha dato l'allarme ai Carabinieri, che avrebbe compiuto una "follia", stando a quanto sta emergendo in queste ore.

I militari si sono precipitati sul posto e ad aprire la porta di casa è stato il figlio della donna, che non era nell'abitazione quando è avvenuto il femminicidio della madre e poi il successivo suicidio dell'uomo. Quindi, è stata fatta la scoperta dei corpi.

Tra gli elementi da chiarire c'è quello della pistola. L'ufficiale non avrebbe infatti avuto un'arma d'ordinanza e gli inquirenti stanno cercando di capire perché ne fosse in possesso.

Articolo in aggiornamento

Immagine
