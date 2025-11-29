Chi era Stefania Terrosi, uccisa a colpi di pistola dal compagno suicida Antonio Iacobellis

Stefania Terrosi, 59 anni, era impiegata in una ditta di pulizie a Città delle Pieve ed è stata uccisa da Antonio Iacobellis, sottufficiale in quiescenza dell’Aeronautica militare. L’uomo si è poi tolto la vita con la stessa pistola usata contro la partner.

Si chiamava Stefania Terrosi la donna di 59 anni uccisa a colpi di pistola dal compagno, Antonio Iacobellis, 59enne sottufficiale in quiescenza dell'Aeronautica militare. Dopo aver ucciso la 59enne impiegata presso un'impresa di pulizie nella loro casa di Città delle Pieve (Perugia), l'uomo si è tolto la vita con la stessa arma.

Il femminicidio-suicidio ha sconvolto l'intera cittadina, nella quale i due vivevano. Più precisamente, la coppia abitava nella frazione Po' Bandino, dove i corpi senza vita sono stati rinvenuti nel soggiorno dell'abitazione. Sulla pistola utilizzata da Iacobellis sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe ucciso la compagna forse al culmine di una discussione. La coppia era infatti in crisi da tempo.I due si erano incontrati dopo precedenti matrimoni. Iacobelliss, ufficiale delle forze armate ora in pensione, aveva avvistato un conoscente fuori regione che "avrebbe compiuto una follia". Sarebbe stato questo amico ad allertare le forze dell'ordine. La 59enne lascia un figlio, che si è recato sul posto con i soccorsi al momento della scoperta del cadavere.