La classifica delle 100 migliori cucine al mondo, Italia in vetta: Roma, Bologna e Napoli sopra tutti La classifica delle 100 migliori cucine al mondo stilata da TasteAtlas vede per il 2023 Italia e Giappone a pari merito con la stessa valutazione media ma anche quest’anno l’Italia ha conquistato il primo posto assoluto grazie a una valutazione più alta del suo piatto più votato: la pizza napoletana.

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche quest'anno l'Italia ha conquistato il primo posto assoluto nella classifica delle 100 migliori cucine al mondo stilata da TasteAtlas, il portale gastronomico e guida online che da alcuni anni stila la graduatoria combinando il proprio database con i risultati delle valutazioni dei ristoranti, fatte soprattutto dai turisti.

La classifica delle 100 migliori cucine e piatti del mondo vede quindi di nuovo il nostro Paese in vetta grazie alle valutazioni medie dei piatti serviti nei nostri ristoranti e del gradimento dei prodotti alimentari del bel Paese nel mondo. La classifica del 2023 vede in realtà Italia e Giappone a pari merito, con la stessa valutazione media di 4.65, ma anche quest'anno l'Italia ha conquistato il primo posto assoluto grazie ad una valutazione più alta del suo piatto più votato: la pizza napoletana. Dietro i due Paesi c’è invece la Grecia che vanta la terza cucina più votata.

I cento piatti più apprezzati al mondo: pizza terza

Nonostante il piatto più apprezzato per il 2023 sia la Picanha, una tagliata di carne brasiliana, seguita dal pane malese Roti Canai e dal Phat Kaphrao tailandese, l’Italia può vantare ben 13 piatti tra i 100 più apprezzati e soprattutto ben tre formaggi nelle prime tre posizioni dei formaggi più apprezzati a livello mondiale.

Leggi anche Fatevene una ragione: Roma conta meno di Busan e noi non contiamo più nulla nel mondo

In testa ai cibi italiani più apprezzati al mondo c’è la pizza napoletana, quarta a livello assoluto. Seguono le pappardelle al cinghiale, Focaccia di Recco, Pesto alla genovese, Parmigiana alla napoletana, ragù alla bolognese, linguine allo scoglio, Carbonara, Lasagne alla bolognese, risotto ai funghi porcini, fritto misto e bistecca alla fiorentina.

Tra i formaggi regnano Parmigiano e Mozzarella di Bufala

Per quanto riguarda i formaggi, su 1.378 formaggi catalogati e 36.551 voti degli utenti registrati (24.296 validi), anche quest'anno il Parmigiano Reggiano è stato dichiarato il miglior formaggio del mondo. Seguono altri due formaggi italiani, la Mozzarella di Bufala Campana e lo Stracchino.

Le tre città dove si mangia meglio tutte italiane

Italia in testa anche per le città dove si mangia meglio, secondo i turisti. Prima su tutti è Roma con 4.93 punti, dove primeggiano Pizza al taglio, Carbonara, Cacio e pepe e Amatriciana. Seguono Bologna e Napoli con una valutazione di 4.86 e 4.84. Nella prima i piatti più apprezzati sono Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Tortellini in brodo e Lasagne alla Bolognese, nella seconda ovviamente Pizza Margherita, poi Sfogliatella e Zeppole ma anche Pasta e patate.