Jeep a noleggio si schianta su un albero: morto 17enne, feriti gli altri due giovani in macchina

Incidente nella notte a Bitonto: morto un minorenne, feriti un 18enne e un 19enne. La Jeep su cui viaggiavano è finita fuori strada sulla provinciale 22, schiantandosi contro un ulivo. Indagano i carabinieri per chiarire le cause dell’uscita di carreggiata.

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 2 della notte tra il 13 e il 14 febbraio a Bitonto, nel Barese. Lo schianto si è verificato lungo la strada provinciale 22 che collega la frazione di Palombaio a Terlizzi.

La vittima sarebbe diventata maggiorenne il prossimo 4 marzo. Viaggiava sul sedile anteriore lato passeggero di una Jeep Renegade presa a noleggio, insieme a due amici: un 19enne alla guida e un altro ragazzo di 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. L’auto sarebbe uscita di strada finendo prima contro un muretto a secco, poi contro una recinzione, terminando la corsa contro un ulivo ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento. All’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti con più mezzi di soccorso, per il 17enne non c’era più nulla da fare: le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Gli altri due occupanti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il 18enne è ricoverato al Policlinico di Bari con politraumi, mentre il 19enne è stato condotto all’Ospedale Di Venere, dove sono stati disposti accertamenti clinici, compresi esami tossicologici e alcolemici.

Le loro condizioni, pur serie, non sarebbero al momento considerate tali da far temere per la vita. La vettura è stata sequestrata per consentire gli approfondimenti tecnici. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Modugno, chiamati a chiarire le cause dell’uscita di strada e a ricostruire con precisione quanto accaduto in quei minuti. Non dovrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo del giovane, che potrebbe essere restituito alla famiglia per le esequie.