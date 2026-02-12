Italia nella morsa del maltempo: raffiche di vento scoperchiano scuola in Sardegna, disagi a Palermo e Catania

Il maltempo e i suoi danni sulle regioni dell’Italia centro-meridionale a causa di pioggia e forti raffiche di vento: paura a Villasimius, in Sardegna, dove è stata scoperchiata la copertura di una scuola; disagi anche a Palermo e Catania, dove è stato di nuovo chiuso il lungomare.

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, dove nelle ultime ore si sono registrati numerosi danni dovuti alla piogge e alle forti raffiche di vento.

In Sardegna, momenti di paura ci sono stati a Villasimius per un violento maestrale che sta ha investito la zona, causando danni rilevanti. La situazione più critica si è registrata nell'istituto comprensivo del paese, dove le raffiche hanno scoperchiato parte della copertura dell'edificio che ospita le classi della scuola primaria. In quel momento i bambini non erano presenti perché impegnati nei festeggiamenti di Carnevale. I materiali divelti sono però stati scaraventati verso l'ala destinata alla scuola secondaria di primo grado, dove le lezioni erano in corso. Alcune finestre sono state colpite e all'interno è scattato l'allarme. Il personale scolastico ha messo in sicurezza gli studenti, trasferendoli in aree riparate dell'edificio per evitare rischi legati alla caduta di frammenti e vetri. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per gestire l'emergenza e verificare la stabilità delle strutture.

Il maltempo che si concentrando in particolare sul Tirreno sta mettendo a dura prova i collegamenti marittimi con la Sardegna e le altre isole. Sospesi dunque diversi collegamenti dal continente per l'isola tra cui quello previsto per domani sera da Napoli per Cagliari: la nave Cruise Bonaria infatti resterà agli ormeggi del porto sardo stasera e non effettuerà la traversata di ritorno da quello partenopeo.

Leggi anche Le notizie sul maltempo e sul Ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria di mercoledì 21 gennaio

Situazione difficile anche in Sicilia: a Catania è stato chiuso nuovamente il lungomare, dopo l'ondata di maltempo dovita al passaggio de ciclone Harry delle scorse settimane, dal momento che all'altezza della Tavernetta una nuova voragine ha reso necessario un nuovo divieto di circolazione sul tratto di strada che si affaccia sulla scogliera. Lo ha comunicato sui social il sindaco Enrico Trantino che ha anche raccomandato "prudenza" in vista dell'allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento di Protezione Civile regionale fino a stasera per forti venti e temporali.

Il vento forte ha creato disagi anche a Palermo, dove si sono registrati oltre 70 interventi dei vigili del fuoco. A causa del maltempo è crollata la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori ad Aspra. Non ci sono stati feriti, ma la struttura è inagibile. Un grosso albero è finito su un distributore di carburante in via Porta Palermo, a Borgetto. A Palermo un palo dell'illuminazione in via Teocrito, nel quartiere Zisa è finito su un'auto parcheggiata che è stata danneggiata. Sono caduti diversi alberi in diverse zone della città e anche cartelloni pubblicitari e cornicioni pericolanti sono finiti sui marciapiedi. Nella zona industriale di Brancaccio il forte vento sta alimentando un incendio che sta distruggendo alcuni capannoni.