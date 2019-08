Un ragazzino di 12 anni in vacanza all'Isola d'Elba, originario della provincia di Milano, è stato soccorso per le gravi lesioni subite a causa di un tuffo che, secondo prime informazioni, sarebbe avvenuto in una piscina.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio a Capoliveri – comune dell'Isola d'Elba dove il ragazzino si trovava con la famiglia. Sarebbero stati proprio il padre e la madre a dare l'allarme e sul posto è intervenuto il 118 che ha deciso di trasportare il dodicenne in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni del giovanissimo sono state definite gravi dai sanitari, che stanno in queste ore facendo il possibile per salvargli la vita.

Stando alle prime informazioni risulta che il ragazzo ha battuto la testa, durante il tuffo in una piscina di altezza inferiore ai due metri, e avrebbe riportato un trauma midollare. Il giovane tuttavia durante le operazioni di soccorso risultava cosciente.